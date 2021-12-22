«Боруссия» хочет вернуть Рейньера в «Реал» зимой
21:39
Дортмундская «Боруссия» хочет вернуть полузащитника Рейньера в «Реал» из аренды во время зимнего трансферного окна, сообщает Bild.
По информации источника, дортмундский клуб хочет избавиться от 21-летнего бразильца, чтобы увеличить зарплатную ведомость перед предстоящим трансферным окном.
Отмечается, что «Боруссия» должна будет компенсировать мадридскому клубу часть зарплаты полузащитника за этот год. При этом «Реал» постарается отдать Рейньера в аренду в клуб ла лиги.
В нынешнем сезоне Рейньер провел 11 матчей за «Боруссию» и не отметился результативными действиями.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2021/12/22/61c2e82ae2704e62a38b456f.html
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