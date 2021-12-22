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«Боруссия» хочет вернуть Рейньера в «Реал» зимой

21:39

Дортмундская «Боруссия» хочет вернуть полузащитника Рейньера в «Реал» из аренды во время зимнего трансферного окна, сообщает Bild.

По информации источника, дортмундский клуб хочет избавиться от 21-летнего бразильца, чтобы увеличить зарплатную ведомость перед предстоящим трансферным окном.

Отмечается, что «Боруссия» должна будет компенсировать мадридскому клубу часть зарплаты полузащитника за этот год. При этом «Реал» постарается отдать Рейньера в аренду в клуб ла лиги.

В нынешнем сезоне Рейньер провел 11 матчей за «Боруссию» и не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2021/12/22/61c2e82ae2704e62a38b456f.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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