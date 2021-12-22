«Боруссия» хочет вернуть Рейньера в «Реал» зимой

Дортмундская «Боруссия» хочет вернуть полузащитника Рейньера в «Реал» из аренды во время зимнего трансферного окна, сообщает Bild.

По информации источника, дортмундский клуб хочет избавиться от 21-летнего бразильца, чтобы увеличить зарплатную ведомость перед предстоящим трансферным окном.

Отмечается, что «Боруссия» должна будет компенсировать мадридскому клубу часть зарплаты полузащитника за этот год. При этом «Реал» постарается отдать Рейньера в аренду в клуб ла лиги.

В нынешнем сезоне Рейньер провел 11 матчей за «Боруссию» и не отметился результативными действиями.