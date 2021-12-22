Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Боруссия» определила возможных кандидатов на замену Холанну

21:15
Теги:

Дортмундская «Боруссия» хочет убедить нападающего Эрлина Холанна остаться в клубе до 2023 года. Однако если норвежец захочет все же покинуть команду, то клуб уже определился с возможными кандидатами ему на замену, сообщает Bild.

Речь идет о нападающем «Байера» Патрике Шике и форварде «Аякса» Себастьене Алле.

Отмечается, что у клуба есть устная договоренность с агентом Холанна о том, что летом 2022 года его клиента отпустят. Чтобы убедить Холанна, ему готовы платить 14 миллионов евро в год. Если он согласится на такие условия, то в его контракте пропишут отступные.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Тутберидзе в «Пусть говорят». Рассказала о своей фаворитке, об отношении к Плющенко и о проблемах Липницкой. Откровения лучшего тренера страны
Опубликовано видео допроса задержанного за избиение фигуриста Соловьева
1
0
Реклама