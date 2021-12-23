«Аустрия» из Клагенфурта может арендовать голкипера «Баварии»
04:15
«Бавария» хочет отправить голкипера Ли Шаоцзяна в аренду в «Аустрию» (Клагенфурт). Эта команда выступает в австрийской бундеслиге.
Как сообщает TZ, 18-летний вратарь на данный момент не имеет права играть за вторую команду «Баварии». В немецком клубе высоко оценивают его талант и имеют карьерный план, который должен помочь ему прогрессировать.
Китайский футболист ранее выступал у себя на родине за юношескую команду ФК «Ухань».
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