«Аустрия» из Клагенфурта может арендовать голкипера «Баварии»

«Бавария» хочет отправить голкипера Ли Шаоцзяна в аренду в «Аустрию» (Клагенфурт). Эта команда выступает в австрийской бундеслиге.

Как сообщает TZ, 18-летний вратарь на данный момент не имеет права играть за вторую команду «Баварии». В немецком клубе высоко оценивают его талант и имеют карьерный план, который должен помочь ему прогрессировать.

Китайский футболист ранее выступал у себя на родине за юношескую команду ФК «Ухань».