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«Аустрия» из Клагенфурта может арендовать голкипера «Баварии»

04:15
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«Бавария» хочет отправить голкипера Ли Шаоцзяна в аренду в «Аустрию» (Клагенфурт). Эта команда выступает в австрийской бундеслиге.

Как сообщает TZ, 18-летний вратарь на данный момент не имеет права играть за вторую команду «Баварии». В немецком клубе высоко оценивают его талант и имеют карьерный план, который должен помочь ему прогрессировать.

Китайский футболист ранее выступал у себя на родине за юношескую команду ФК «Ухань».

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Евгений Петров все материалы автора

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