«Боруссия» хочет расстаться с Тома Менье этим летом

Защитник Тома Менье может покинуть дортмундскую «Боруссии» по завершении нынешнего сезона, сообщает Calciomercato.

По данным источника, главный тренер клуба Эдин Терзич не видит игрока в составе команды, поэтому готов отпустить 31-летнего футболист этим летом.

Контракт Менье с «Боруссией» рассчитан до середины 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 6,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что в бельгийце заинтересована «Барселона».