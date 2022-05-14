Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 18:38

«Боруссия» Д переиграла «Герту»

Читать «СЭ» в

Дортмундская «Боруссия» дома переиграла «Герту» в матче 34-го тура чемпионата Германии — 2:1.

У хозяев забивали Эрлин Холанн и Юсуфа Мукоко. У гостей — Исак Белфодиль.

Команда Розе закончила чемпионат Германии на втором месте с 69 очками. «Герте», чтобы остаться в бундеслиге предстоит сыграть в плей-офф.

«Боруссия» М дома разгромила «Хоффенхайм» — 5:1.

У хозяев забивали Ларс Штиндль, Алассан Плеа, Бриль Эмболо и Йонас Хофманн (дубль). В составе гостей счет в матче открыл Андрей Крамарич.

«Боруссия» М закончила чемпионат на десятом месте, с 45 очками. «Хоффенхайм» — девятый, имея 46 очков.

Еще в одном матче последнего тура бундеслиги «Унион» обыграл «Бохум» — 3:2.

У берлинцев забивали Гриша Промель, Тайво Авонийи (дубль). У гостей отличились Симон Цоллер и Эдуард Левен.

«Унион» завершил чемпионат на пятом месте с 57 очками. «Бохум» — 13-й с 42 очками.

Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
14 мая, 16:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
2:1
Герта
Голы
Бельфодиль, 18 (0:1), Холанн, 68 (1:1), Мукоко, 84 (2:1)
Боруссия Д
Бюрки Загаду (Понграчич, 82) Рафаэл Геррейру Аканджи Ройс Брандт Беллингем Эмре Джан (Байно-Гиттенс, 46) Витсель (Мукоко, 83) Холанн (Рейниер, 90+1) Вольф
Герта
Лотка Пекарик Боята Миттельштедт (Бьеркан, 65, Боатенг, 88) Кемпф Платтенхардт Сердар (Дарида, 56) Эккеленкамп (Рихтер, 46) Аскасибар (Йоветич, 88) Тузар Бельфодиль
Предупреждения
Платтенхардт 66’, Аскасибар 66’
Судьи
Штилер (Германия)
Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
14 мая, 16:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
5:1
Хоффенхайм
Голы
Крамарич, 3 (0:1), Штиндль, 26 (1:1), Плеа, 44 (2:1), Хофманн, 45+1 (3:1), Эмболо, 53 (4:1), Хофманн, 68 (5:1)
Боруссия М
Зоммер Фридрих (Гинтер, 80) Лайнер (Скалли, 74) Нец Бенсебаини Коне Нойхаус Штиндль (Херрманн, 74) Плеа Хофманн (Крамер, 81) Эмболо (Тюрам, 63)
Хоффенхайм
Бауманн Раум Фогт Акпогума (Бичакчич, 87) Пош Штиллер (Тохумджу, 86) Баумгартнер Самассеку (Че, 64) Брун Ларсен (Руди, 64) Крамарич Сков (Прошвиц, 64)
Предупреждения
Штиндль 9’  -  Самассеку 31’, Фогт 59’
Судьи
Осмерс (Германия)
Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
14 мая, 16:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
3:2
Бохум
Голы
Премель, 5 (1:0), Авонийи, 25 (2:0), Цоллер, 55 (2:1), Левен, 79 (2:2), Авонийи, 88 (3:2)
Унион Б
Луте Еккель Рюерсон (Озтунали, 82) Очипка Триммель Кнохе Хедира (Беренс, 82) Премель Харагути (Шафер, 66) Авонийи Беккер (Михель, 18, Фогльзаммер, 46)
Бохум
Эссер Гамбоа Данилу Соарес Бокхорн Белла-Котчап (Хольтманн, 65) Остераге Лосийя Теше (Левен, 46) Цоллер (Хартвиг, 89) Асано (Бонга, 80) Польтер
Предупреждения
Михель 44’, Триммель 75’, Авонийи 89’  -  Теше 24’, Лосийя 28’
Судьи
Фриц (Германия)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси 0
Ливерпуль 0
1-й тайм

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Появилась новая допинговая империя зла. Что это за страна?
«Вашингтон» снова провалился в плей-офф НХЛ. Почему бедному Овечкину так не везет? 
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Байер» обыграл «Фрайбург». Лунев провел первый матч в бундеслиге
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 34 24 5 5 97-37 77
2
 Боруссия Д 34 22 3 9 85-52 69
3
 Байер 34 19 7 8 80-47 64
4
 РБ Лейпциг 34 17 7 10 72-37 58
5
 Унион Б 34 16 9 9 50-44 57
6
 Фрайбург 34 15 10 9 58-46 55
7
 Кельн 34 14 10 10 52-49 52
8
 Майнц 34 13 7 14 50-45 46
9
 Хоффенхайм 34 13 7 14 58-60 46
10
 Боруссия М 34 12 9 13 54-61 45
11
 Айнтрахт Ф 34 10 12 12 45-49 42
12
 Вольфсбург 34 12 6 16 43-54 42
13
 Бохум 34 12 6 16 38-52 42
14
 Аугсбург 34 10 8 16 39-56 38
15
 Штутгарт 34 7 12 15 41-59 33
16
 Герта 34 9 6 19 37-71 33
17
 Арминия 34 5 13 16 27-53 28
18
 Гр. Фюрт 34 3 9 22 28-82 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
13.08 21:30
Боруссия М – Бавария
 1 : 1
14.08 16:30
Арминия – Фрайбург
 0 : 0
14.08 16:30
Аугсбург – Хоффенхайм
 0 : 4
14.08 16:30
Вольфсбург – Бохум
 1 : 0
14.08 16:30
Унион Б – Байер
 1 : 1
14.08 16:30
Штутгарт – Гр. Фюрт
 5 : 1
14.08 19:30
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
 5 : 2
15.08 16:30
Майнц – РБ Лейпциг
 1 : 0
15.08 18:30
Кельн – Герта
 3 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 35
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 24
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 22
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 14
Марко Ройс

Марко Ройс

Боруссия Д

 12
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 12
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 29 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 28 1 6
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 29 1 6
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости