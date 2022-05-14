«Боруссия» Д переиграла «Герту»

Дортмундская «Боруссия» дома переиграла «Герту» в матче 34-го тура чемпионата Германии — 2:1.

У хозяев забивали Эрлин Холанн и Юсуфа Мукоко. У гостей — Исак Белфодиль.

Команда Розе закончила чемпионат Германии на втором месте с 69 очками. «Герте», чтобы остаться в бундеслиге предстоит сыграть в плей-офф.

«Боруссия» М дома разгромила «Хоффенхайм» — 5:1.

У хозяев забивали Ларс Штиндль, Алассан Плеа, Бриль Эмболо и Йонас Хофманн (дубль). В составе гостей счет в матче открыл Андрей Крамарич.

«Боруссия» М закончила чемпионат на десятом месте, с 45 очками. «Хоффенхайм» — девятый, имея 46 очков.

Еще в одном матче последнего тура бундеслиги «Унион» обыграл «Бохум» — 3:2.

У берлинцев забивали Гриша Промель, Тайво Авонийи (дубль). У гостей отличились Симон Цоллер и Эдуард Левен.

«Унион» завершил чемпионат на пятом месте с 57 очками. «Бохум» — 13-й с 42 очками.