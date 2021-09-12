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Дубль Сердара помог «Герте» обыграть «Бохум»

20:25
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«Герта» победила «Бохум» (3:1) в матче четвертого тура чемпионата Германии.

В составе победителей дубль сделал Суат Сердар. Также отличился Мизьян Маолида. У хозяев забил Симон Цоллер.

Чемпионат Германии. Бундеслига

4-й тур

«Бохум» — «Герта» — 1:3 (0:2)

Голы: Сердар, 37 (0:1). Сердар, 43 (0:2). Цоллер, 59 (1:2). Маолида, 78 (1:3).

«Бохум»: Риманн, Стафилидис (Декарли, 82), Данилу Соарес, Лампропулос, Белла-Котчап (Бокхорн, 82), Реджбецай, Левен, Лосийя (Теше, 63), Польтер, Цоллер, Хольтманн (Антви-Аджей, 82).

«Герта»: Шволов, Боята, Штарк, Клюнтер (Зефейк, 32), Торунарига (Миттельштедт, 46), Дарида, Тузар, Сердар, Бельфодиль (Боатенг, 74), Рихтер (Маолида, 57), Ястржембски (Гехтер, 46).

Предупреждения: Тузар, 47. Миттельштедт, 54. Зефейк, 75.

Судья: Шредер.

12 сентября. Бохум. Стадион «Rewirpower-Stadion».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Нижний Новгород 2
2-й тайм

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Химки 1
Матч завершен

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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