Дубль Сердара помог «Герте» обыграть «Бохум»
«Герта» победила «Бохум» (3:1) в матче четвертого тура чемпионата Германии.
В составе победителей дубль сделал Суат Сердар. Также отличился Мизьян Маолида. У хозяев забил Симон Цоллер.
Чемпионат Германии. Бундеслига
4-й тур
«Бохум» — «Герта» — 1:3 (0:2)
Голы: Сердар, 37 (0:1). Сердар, 43 (0:2). Цоллер, 59 (1:2). Маолида, 78 (1:3).
«Бохум»: Риманн, Стафилидис (Декарли, 82), Данилу Соарес, Лампропулос, Белла-Котчап (Бокхорн, 82), Реджбецай, Левен, Лосийя (Теше, 63), Польтер, Цоллер, Хольтманн (Антви-Аджей, 82).
«Герта»: Шволов, Боята, Штарк, Клюнтер (Зефейк, 32), Торунарига (Миттельштедт, 46), Дарида, Тузар, Сердар, Бельфодиль (Боатенг, 74), Рихтер (Маолида, 57), Ястржембски (Гехтер, 46).
Предупреждения: Тузар, 47. Миттельштедт, 54. Зефейк, 75.
Судья: Шредер.
12 сентября. Бохум. Стадион «Rewirpower-Stadion».
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