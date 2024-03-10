«Байер» в большинстве обыграл «Вольфсбург» и снова увеличил отрыв от «Баварии» до 10 очков
«Байер» в большинстве обыграл «Вольфсбург»
«Байер» на своем поле победил «Вольфсбург» в матче 25-го тура немецкой бундеслиги — 2:0.
Гости провели большую часть матча в меньшинстве — на 28-й минуте вторую желтую карточку получил Мориц Йенц.
На 37-й минуте «Байер» вышел вперед благодаря голу Натана Теллы. На 86-й минуте преимущество команды Хаби Алонсо с пенальти удвоил Флориан Вирц.
«Байер» (67 очков) снова увеличил отрыв от «Баварии» в бундеслиге до 10 очков. «Вольфсбург» (25) идет 13-м в турнирной таблице.
Источник: Таблица бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|25
|21
|4
|0
|63-16
|67
|
2
|Бавария
|25
|18
|3
|4
|73-29
|57
|
3
|Штутгарт
|25
|17
|2
|6
|57-31
|53
|
4
|РБ Лейпциг
|26
|15
|4
|7
|60-32
|49
|
5
|Боруссия Д
|25
|13
|8
|4
|50-31
|47
|
6
|Айнтрахт Ф
|25
|10
|10
|5
|41-32
|40
|
7
|Хоффенхайм
|25
|9
|6
|10
|44-47
|33
|
8
|Фрайбург
|25
|9
|6
|10
|34-45
|33
|
9
|Аугсбург
|25
|8
|8
|9
|40-41
|32
|
10
|Вердер
|25
|8
|6
|11
|34-39
|30
|
11
|Хайденхайм
|25
|7
|7
|11
|34-43
|28
|
12
|Боруссия М
|25
|6
|9
|10
|45-49
|27
|
13
|Вольфсбург
|25
|6
|7
|12
|30-41
|25
|
14
|Унион Б
|25
|7
|4
|14
|23-41
|25
|
15
|Бохум
|25
|5
|10
|10
|30-52
|25
|
16
|Кельн
|26
|3
|9
|14
|20-47
|18
|
17
|Майнц
|25
|2
|10
|13
|20-46
|16
|
18
|Дармштадт
|25
|2
|7
|16
|24-60
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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8 тур
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12 тур
13 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|15.03
|22:30
|
Кельн – РБ Лейпциг
|1 : 5
|16.03
|17:30
|
Дармштадт – Бавария
|- : -
|16.03
|17:30
|
Хайденхайм – Боруссия М
|- : -
|16.03
|17:30
|
Майнц – Бохум
|- : -
|16.03
|17:30
|
Унион Б – Вердер
|- : -
|16.03
|17:30
|
Вольфсбург – Аугсбург
|- : -
|16.03
|20:30
|
Хоффенхайм – Штутгарт
|- : -
|17.03
|17:30
|
Фрайбург – Байер
|- : -
|17.03
|19:30
|
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|30
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|21
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|19
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|10
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|20
|2
|6
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|21
|1
|2
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|18
|1
|0
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