«Байер» в большинстве обыграл «Вольфсбург» и снова увеличил отрыв от «Баварии» до 10 очков

«Байер» на своем поле победил «Вольфсбург» в матче 25-го тура немецкой бундеслиги — 2:0.

Гости провели большую часть матча в меньшинстве — на 28-й минуте вторую желтую карточку получил Мориц Йенц.

На 37-й минуте «Байер» вышел вперед благодаря голу Натана Теллы. На 86-й минуте преимущество команды Хаби Алонсо с пенальти удвоил Флориан Вирц.

«Байер» (67 очков) снова увеличил отрыв от «Баварии» в бундеслиге до 10 очков. «Вольфсбург» (25) идет 13-м в турнирной таблице.