«Хоффенхайм» вдевятером проиграл «Айнтрахту» в бундеслиге

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«Айнтрахт» на своем поле обыграл «Хоффенхайм» в матче 25-го тура немецкой бундеслиги — 3:1.

Победу хозяевам принесли голы Робина Коха (32-я минута), Жуниора Эбимбе (50-я) и Марио Гетце (64-я).

Единственный гол гостей на шестой минуте забил Джон Брукс.

«Хоффенхайм» завершал игру вдевятером — на 22-й минуте красную карточку получил автор гола Брукс, а на 78-й вторую желтую карточку показали Озану Кабаку.

«Айнтрахт» (40 очков) занимает шестое место в бундеслиге. «Хоффенхайм» (33) идет седьмым.