«Хоффенхайм» вдевятером проиграл «Айнтрахту» в бундеслиге
«Айнтрахт» на своем поле обыграл «Хоффенхайм» в матче 25-го тура немецкой бундеслиги — 3:1.
Победу хозяевам принесли голы Робина Коха (32-я минута), Жуниора Эбимбе (50-я) и Марио Гетце (64-я).
Единственный гол гостей на шестой минуте забил Джон Брукс.
«Хоффенхайм» завершал игру вдевятером — на 22-й минуте красную карточку получил автор гола Брукс, а на 78-й вторую желтую карточку показали Озану Кабаку.
«Айнтрахт» (40 очков) занимает шестое место в бундеслиге. «Хоффенхайм» (33) идет седьмым.
Источник: Таблица бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|25
|21
|4
|0
|63-16
|67
|
2
|Бавария
|25
|18
|3
|4
|73-29
|57
|
3
|Штутгарт
|25
|17
|2
|6
|57-31
|53
|
4
|РБ Лейпциг
|26
|15
|4
|7
|60-32
|49
|
5
|Боруссия Д
|25
|13
|8
|4
|50-31
|47
|
6
|Айнтрахт Ф
|25
|10
|10
|5
|41-32
|40
|
7
|Хоффенхайм
|25
|9
|6
|10
|44-47
|33
|
8
|Фрайбург
|25
|9
|6
|10
|34-45
|33
|
9
|Аугсбург
|25
|8
|8
|9
|40-41
|32
|
10
|Вердер
|25
|8
|6
|11
|34-39
|30
|
11
|Хайденхайм
|25
|7
|7
|11
|34-43
|28
|
12
|Боруссия М
|25
|6
|9
|10
|45-49
|27
|
13
|Вольфсбург
|25
|6
|7
|12
|30-41
|25
|
14
|Унион Б
|25
|7
|4
|14
|23-41
|25
|
15
|Бохум
|25
|5
|10
|10
|30-52
|25
|
16
|Кельн
|26
|3
|9
|14
|20-47
|18
|
17
|Майнц
|25
|2
|10
|13
|20-46
|16
|
18
|Дармштадт
|25
|2
|7
|16
|24-60
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|15.03
|22:30
|
Кельн – РБ Лейпциг
|1 : 5
|16.03
|17:30
|
Дармштадт – Бавария
|- : -
|16.03
|17:30
|
Хайденхайм – Боруссия М
|- : -
|16.03
|17:30
|
Майнц – Бохум
|- : -
|16.03
|17:30
|
Унион Б – Вердер
|- : -
|16.03
|17:30
|
Вольфсбург – Аугсбург
|- : -
|16.03
|20:30
|
Хоффенхайм – Штутгарт
|- : -
|17.03
|17:30
|
Фрайбург – Байер
|- : -
|17.03
|19:30
|
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|30
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|21
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|19
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|10
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|20
|2
|6
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|21
|1
|2
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|18
|1
|0
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