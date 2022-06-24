«Байер» продлил контракт с Вирцем до 2027 года
Полузащитник «Байера» Флориан Вирц продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 19-летним немцем рассчитано до лета 2027 года. В марте у хавбека был выявлен разрыв передней крестообразной связки левого колена.
В зимнее трансферное окно сообщалось об интересе к Вирцу со стороны топ-клубов, в том числе «Манчестер Юнайтед» и «Реала».
В сезоне-2021/22 Вирц принял участие в 31 матче «Байера», на его счету 10 голов и 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 млн евро.
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3
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4
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5
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6
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|0-0
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8
|Майнц
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9
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10
|Боруссия М
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11
|Айнтрахт Ф
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12
|Вольфсбург
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|0-0
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13
|Бохум
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|0-0
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14
|Аугсбург
|0
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|0
|0-0
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15
|Штутгарт
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|0-0
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16
|Герта
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|0
|0-0
|0
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17
|Шальке
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|0-0
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18
|Вердер
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34 тур
|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|00:00
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Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|00:00
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Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|00:00
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Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|00:00
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Боруссия Д – Байер
|- : -
|6.08
|00:00
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Кельн – Шальке
|- : -
|6.08
|00:00
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Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|6.08
|00:00
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|00:00
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Вольфсбург – Вердер
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