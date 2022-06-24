«Байер» продлил контракт с Вирцем до 2027 года

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 19-летним немцем рассчитано до лета 2027 года. В марте у хавбека был выявлен разрыв передней крестообразной связки левого колена.

В зимнее трансферное окно сообщалось об интересе к Вирцу со стороны топ-клубов, в том числе «Манчестер Юнайтед» и «Реала».

В сезоне-2021/22 Вирц принял участие в 31 матче «Байера», на его счету 10 голов и 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 млн евро.