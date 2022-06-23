Трансгендерные футболисты в Германии смогут сами выбирать команду
Трансгендерные и небинарные футболисты в Германии смогут самостоятельно принимать решение о предоставлении им права выступать за женскую или мужскую команду, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Германского футбольного союза.
«Каждый должен иметь возможность играть в футбол. Поэтому необходимы правила, позволяющие всем игрокам, независимо от их гендерной идентичности, играть в футбол в лигах. Это никогда не запрещалось, но четких правил пока не было. Регламентируется, что вышеупомянутые игроки игровых классов государственных и региональных ассоциаций могут самостоятельно принимать решение о предоставлении им права выступать за женскую или мужскую команду. Это также относится к трансгендерным игрокам», — говорится в заявлении.
20 июня стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняли решение пересмотреть правила по допуску трансгендеров к турнирам.
Ранее Международная федерация плавания (FINA) ужесточила правила участия трансгендеров в соревнованиях.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Бавария
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|00:00
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|00:00
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|00:00
|
Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|00:00
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Боруссия Д – Байер
|- : -
|6.08
|00:00
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Кельн – Шальке
|- : -
|6.08
|00:00
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Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|6.08
|00:00
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|00:00
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Вольфсбург – Вердер
|- : -