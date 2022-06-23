Трансгендерные футболисты в Германии смогут сами выбирать команду

Трансгендерные и небинарные футболисты в Германии смогут самостоятельно принимать решение о предоставлении им права выступать за женскую или мужскую команду, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Германского футбольного союза.

«Каждый должен иметь возможность играть в футбол. Поэтому необходимы правила, позволяющие всем игрокам, независимо от их гендерной идентичности, играть в футбол в лигах. Это никогда не запрещалось, но четких правил пока не было. Регламентируется, что вышеупомянутые игроки игровых классов государственных и региональных ассоциаций могут самостоятельно принимать решение о предоставлении им права выступать за женскую или мужскую команду. Это также относится к трансгендерным игрокам», — говорится в заявлении.

20 июня стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняли решение пересмотреть правила по допуску трансгендеров к турнирам.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) ужесточила правила участия трансгендеров в соревнованиях.