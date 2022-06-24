Вирц прокомментировал продление контракта с «Байером» до 2027 года

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц прокомментировал продление контракта с командой.

«С моей точки зрения, мое развитие за последние два года было захватывающим и уж точно непредсказуемым. Я знаю, что я также должен поблагодарить команду за это. Партнеры по команде — основная причина, по которой я чувствую себя здесь комфортно. Многое есть в нас и в этом клубе. Мы хотим показать это всем поклонникам «Байера», — приводит слова Вирца официальный сайт клуба.

Соглашение с 19-летним немцем рассчитано до лета 2027 года. В марте у хавбека был выявлен разрыв передней крестообразной связки левого колена.

В сезоне-2021/22 Вирц принял участие в 31 матче «Байера», на его счету 10 голов и 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 млн евро.