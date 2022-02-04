«Снова вместе!» «Байер» показал совместное фото Лунева и Азмуна

«Байер» опубликовал совместную фотографию вратаря Андрея Лунева и нападающего Сердара Азмуна.

«Старые одноклубники снова вместе!» — говорится в описании публикации в официальном Instagram немецкого клуба.

Лунев перешел в «Байер» на правах свободного агента в июле 2021 года. Азмун стал игроком немецкой команды в конце января. С февраля 2019 года по июнь 2021 года футболисты вместе играли за «Зенит».