«Снова вместе!» «Байер» показал совместное фото Лунева и Азмуна
«Байер» опубликовал совместную фотографию Андрея Лунева и Сердара Азмуна
«Байер» опубликовал совместную фотографию вратаря Андрея Лунева и нападающего Сердара Азмуна.
«Старые одноклубники снова вместе!» — говорится в описании публикации в официальном Instagram немецкого клуба.
Лунев перешел в «Байер» на правах свободного агента в июле 2021 года. Азмун стал игроком немецкой команды в конце января. С февраля 2019 года по июнь 2021 года футболисты вместе играли за «Зенит».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|20
|16
|1
|3
|65-19
|49
|
2
|Боруссия Д
|20
|14
|1
|5
|52-31
|43
|
3
|Байер
|20
|10
|5
|5
|49-32
|35
|
4
|РБ Лейпциг
|20
|9
|4
|7
|38-23
|31
|
5
|Фрайбург
|20
|9
|6
|5
|33-23
|33
|
6
|Хоффенхайм
|20
|9
|4
|7
|41-32
|31
|
7
|Майнц
|20
|8
|3
|9
|28-23
|27
|
8
|Унион Б
|20
|9
|7
|4
|29-25
|34
|
9
|Айнтрахт Ф
|20
|7
|7
|6
|30-30
|28
|
10
|Кельн
|20
|7
|8
|5
|32-34
|29
|
11
|Арминия
|20
|4
|9
|7
|20-26
|21
|
12
|Бохум
|20
|7
|3
|10
|19-29
|24
|
13
|Боруссия М
|20
|6
|4
|10
|26-37
|22
|
14
|Штутгарт
|20
|4
|6
|10
|22-35
|18
|
15
|Аугсбург
|20
|4
|7
|9
|20-35
|19
|
16
|Вольфсбург
|20
|6
|3
|11
|17-32
|21
|
17
|Герта
|20
|6
|4
|10
|22-42
|22
|
18
|Гр. Фюрт
|20
|2
|4
|14
|17-52
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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13 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|4.02
|22:30
|
Герта – Бохум
|- : -
|5.02
|17:30
|
Арминия – Боруссия М
|- : -
|5.02
|17:30
|
Аугсбург – Унион Б
|- : -
|5.02
|17:30
|
Кельн – Фрайбург
|- : -
|5.02
|17:30
|
Майнц – Хоффенхайм
|- : -
|5.02
|17:30
|
Штутгарт – Айнтрахт Ф
|- : -
|5.02
|20:30
|
Бавария – РБ Лейпциг
|- : -
|6.02
|17:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|6.02
|19:30
|
Вольфсбург – Гр. Фюрт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|23
|
|
Патрик Шик
Байер
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|17
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|16
|1
|4
|
|
Роберт Андрих
Байер
|16
|1
|3
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