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Сегодня, 10:28

Коман объяснил, почему согласился продлить контракт с «Баварией»

Иван Торопцев
Корреспондент

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман объяснил, почему согласился продлить контракт с клубом.

«У меня все есть в «Баварии», так что мне нет смысла искать какие-то другие варианты. «Бавария» — это как семья. Когда ты получаешь столько помощи, сколько получил я, особенно после операции на сердце в начале сезона, то тебе хочется чем-то за это отплатить. Хочется бороться за людей, которые поддерживали и поддерживают тебя», — приводит Sport1 слова Комана.

В середине января 25-летний Коман продлил контракт с «Баварией». Новое соглашение с французом действует до конца июня 2027 года.

В сезоне-2021/22 Коман провел 18 матчей за «Баварию», на его счету 5 голов и 3 результативных передачи.

Источник: https://www.sport1.de/news/fussball/bundesliga/2022/02/kingsley-coman-darum-dachte-ich-an-abschied-der-fcb-star-im-sport1-interview-uber-bayern-familie-ribery-die-wm-2018
Кингсли Коман
Футбол
ФК Бавария
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Бундеслига: «Бавария» — «Лейпциг», «Боруссия» — «Байер» и другие матчи 21-го тура
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 20 16 1 3 65-19 49
2
 Боруссия Д 20 14 1 5 52-31 43
3
 Байер 20 10 5 5 49-32 35
4
 РБ Лейпциг 20 9 4 7 38-23 31
5
 Фрайбург 20 9 6 5 33-23 33
6
 Хоффенхайм 20 9 4 7 41-32 31
7
 Майнц 20 8 3 9 28-23 27
8
 Унион Б 20 9 7 4 29-25 34
9
 Айнтрахт Ф 20 7 7 6 30-30 28
10
 Кельн 20 7 8 5 32-34 29
11
 Арминия 20 4 9 7 20-26 21
12
 Бохум 20 7 3 10 19-29 24
13
 Боруссия М 20 6 4 10 26-37 22
14
 Штутгарт 20 4 6 10 22-35 18
15
 Аугсбург 20 4 7 9 20-35 19
16
 Вольфсбург 20 6 3 11 17-32 21
17
 Герта 20 6 4 10 22-42 22
18
 Гр. Фюрт 20 2 4 14 17-52 10
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
4.02 22:30
Герта – Бохум
 - : -
5.02 17:30
Арминия – Боруссия М
 - : -
5.02 17:30
Аугсбург – Унион Б
 - : -
5.02 17:30
Кельн – Фрайбург
 - : -
5.02 17:30
Майнц – Хоффенхайм
 - : -
5.02 17:30
Штутгарт – Айнтрахт Ф
 - : -
5.02 20:30
Бавария – РБ Лейпциг
 - : -
6.02 17:30
Боруссия Д – Байер
 - : -
6.02 19:30
Вольфсбург – Гр. Фюрт
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 23
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 9
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 17 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 16 1 4
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 16 1 3
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