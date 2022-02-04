Коман объяснил, почему согласился продлить контракт с «Баварией»

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман объяснил, почему согласился продлить контракт с клубом.

«У меня все есть в «Баварии», так что мне нет смысла искать какие-то другие варианты. «Бавария» — это как семья. Когда ты получаешь столько помощи, сколько получил я, особенно после операции на сердце в начале сезона, то тебе хочется чем-то за это отплатить. Хочется бороться за людей, которые поддерживали и поддерживают тебя», — приводит Sport1 слова Комана.

В середине января 25-летний Коман продлил контракт с «Баварией». Новое соглашение с французом действует до конца июня 2027 года.

В сезоне-2021/22 Коман провел 18 матчей за «Баварию», на его счету 5 голов и 3 результативных передачи.