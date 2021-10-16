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«Боруссия» М и «Штутгарт» сыграли вничью

21:35
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«Боруссия» из Менхенгладбаха сыграла вничью со «Штутгартом» (1:1) в матче восьмого тура чемпионата Германии.

У хозяев отличился Йонас Хофманн, у гостей — Константинос Мавропанос.

«Боруссия» набрала 11 очков и занимает десятое место. У «Штутгарта» девять очков и 12-я позиция.

Чемпионат Германии. Бундеслига

8-й тур

«Боруссия М» — «Штутгарт» — 1:1 (1:1)

Голы: Мавропанос, 15 (0:1). Хофманн, 42 (1:1).

«Боруссия М»: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Байер, Нец (Херрманн, 66), Скалли (Беннеттс, 81), Закария, Коне (Нойхаус, 86), Штиндль (Плеа, 66), Хофманн, Эмболо.

«Штутгарт»: Бредлов, Кемпф, Соса, Мавропанос, Каразор (Дидави, 89), Ито, Эндо, Нарти, Фюрих, Кулибали (Ферстер, 74), Мармуш (Фагир, 74).

Предупреждения: Каразор, 45+1. Коне, 63. Фюрих, 64. Херрманн, 80. Беннеттс, 82. Кемпф, 87.

Судья: Брих.

16 октября. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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П1

27%

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X2

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1.96

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ИТМ1 (1.5)

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1.59

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Евгений Петров все материалы автора
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