«Боруссия» М и «Штутгарт» сыграли вничью
«Боруссия» из Менхенгладбаха сыграла вничью со «Штутгартом» (1:1) в матче восьмого тура чемпионата Германии.
У хозяев отличился Йонас Хофманн, у гостей — Константинос Мавропанос.
«Боруссия» набрала 11 очков и занимает десятое место. У «Штутгарта» девять очков и 12-я позиция.
Чемпионат Германии. Бундеслига
8-й тур
«Боруссия М» — «Штутгарт» — 1:1 (1:1)
Голы: Мавропанос, 15 (0:1). Хофманн, 42 (1:1).
«Боруссия М»: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Байер, Нец (Херрманн, 66), Скалли (Беннеттс, 81), Закария, Коне (Нойхаус, 86), Штиндль (Плеа, 66), Хофманн, Эмболо.
«Штутгарт»: Бредлов, Кемпф, Соса, Мавропанос, Каразор (Дидави, 89), Ито, Эндо, Нарти, Фюрих, Кулибали (Ферстер, 74), Мармуш (Фагир, 74).
Предупреждения: Каразор, 45+1. Коне, 63. Фюрих, 64. Херрманн, 80. Беннеттс, 82. Кемпф, 87.
Судья: Брих.
16 октября. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк»
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