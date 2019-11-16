«Бавария» выпустит специальные футболки в честь Ули Хенесса

«Бавария» выпустит специальные футболки, посвященные президенту клуба Ули Хенессу. Сегодня стало известно, что Хенесс покинет свой пост, его сменит заместитель главы наблюдательного совета клуба Херберт Хайнер.

Хенесс занимает пост президента «Баварии» с 2009 года, с двухгодичным перерывом. С марта 2014 по январь 2016 года он отбывал срок за уклонение от уплаты налогов, а в ноябре 2016 года вернулся на пост президента.

На специальных футболках нанесен номер 10, под которым Хенесс выступал в бытность футболистом. Десятка представляет собой коллаж из фотографий игрока и функционера.