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«Бавария» выпустит специальные футболки в честь Ули Хенесса

15:31

«Бавария» выпустит специальные футболки, посвященные президенту клуба Ули Хенессу. Сегодня стало известно, что Хенесс покинет свой пост, его сменит заместитель главы наблюдательного совета клуба Херберт Хайнер.

Хенесс занимает пост президента «Баварии» с 2009 года, с двухгодичным перерывом. С марта 2014 по январь 2016 года он отбывал срок за уклонение от уплаты налогов, а в ноябре 2016 года вернулся на пост президента.

На специальных футболках нанесен номер 10, под которым Хенесс выступал в бытность футболистом. Десятка представляет собой коллаж из фотографий игрока и функционера.

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