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Сегодня, 21:22

«Бавария» введет режим экономии ресурсов на домашней арене

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Бавария» введет сразу несколько ограничений, которые будут признаны экономить ресурсы при обеспечении домашней арены мюнхенского клуба, сообщает Bild.

Во-первых, красное наружное освещение будет включаться только на три часа после наступления темноты — вместо шести, как раньше.

Во-вторых, газовый обогрев газона заменят на воздушно-тепловые насосы, электроэнергия будет обеспечиваться солнечными панелями, установленными на арене.

В-третьих, мощность вентиляции и кондиционирования на всей территории стадиона будут снижена.

Наконец, во всех туалетах будет использоваться только холодная вода.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 3
Локомотив 0
Матч завершен

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
ФК Бавария
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 1 1 0 0 6-1 3
2
 Фрайбург 1 1 0 0 4-0 3
3
 Майнц 1 1 0 0 2-1 3
4
 Унион Б 1 1 0 0 3-1 3
5
 Боруссия Д 1 1 0 0 1-0 3
6
 Боруссия М 1 1 0 0 3-1 3
7
 Вердер 1 0 1 0 2-2 1
8
 Вольфсбург 1 0 1 0 2-2 1
9
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
10
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
12
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
13
 Хоффенхайм 1 0 0 1 1-3 0
14
 Герта 1 0 0 1 1-3 0
15
 Аугсбург 1 0 0 1 0-4 0
16
 Байер 1 0 0 1 0-1 0
17
 Айнтрахт Ф 1 0 0 1 1-6 0
18
 Бохум 1 0 0 1 1-2 0
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.08 21:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 1 : 6
6.08 16:30
Аугсбург – Фрайбург
 0 : 4
6.08 16:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 3 : 1
6.08 16:30
Бохум – Майнц
 1 : 2
6.08 16:30
Унион Б – Герта
 3 : 1
6.08 16:30
Вольфсбург – Вердер
 2 : 2
6.08 19:30
Боруссия Д – Байер
 1 : 0
7.08 16:30
Штутгарт – РБ Лейпциг
 - : -
7.08 18:30
Кельн – Шальке
 - : -
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ЖК
Г
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 2
Карим Онисиво

Карим Онисиво

Майнц

 2
Шеральдо Беккер

Шеральдо Беккер

Унион Б

 1
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 2
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 2
Шеральдо Беккер

Шеральдо Беккер

Унион Б

 1
И К Ж
Лукас Градецки

Лукас Градецки

Байер

 1 1 0
Штефан Пош

Штефан Пош

Хоффенхайм

 1 0 0
Торган Азар

Торган Азар

Боруссия Д

 1 0 1
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