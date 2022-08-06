«Бавария» введет режим экономии ресурсов на домашней арене

«Бавария» введет сразу несколько ограничений, которые будут признаны экономить ресурсы при обеспечении домашней арены мюнхенского клуба, сообщает Bild.

Во-первых, красное наружное освещение будет включаться только на три часа после наступления темноты — вместо шести, как раньше.

Во-вторых, газовый обогрев газона заменят на воздушно-тепловые насосы, электроэнергия будет обеспечиваться солнечными панелями, установленными на арене.

В-третьих, мощность вентиляции и кондиционирования на всей территории стадиона будут снижена.

Наконец, во всех туалетах будет использоваться только холодная вода.