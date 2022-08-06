«Хоффенхайм» арендует защитника «Лейпцига» Анхелиньо с правом выкупа за 20 миллионов евро

«Хоффенхайм» согласовал аренду защитника «Лейпцига» Анхелиньо, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 25-летний испанец присоединится к новой команде на следующей неделе. У «Хоффенхайма» будет право выкупа футболиста за 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Анхелиньо забил 3 гола и сделал 12 результативных передач в 43 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 30 миллионов евро.