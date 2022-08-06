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«Хоффенхайм» арендует защитника «Лейпцига» Анхелиньо с правом выкупа за 20 миллионов евро

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Хоффенхайм» согласовал аренду защитника «Лейпцига» Анхелиньо, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 25-летний испанец присоединится к новой команде на следующей неделе. У «Хоффенхайма» будет право выкупа футболиста за 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Анхелиньо забил 3 гола и сделал 12 результативных передач в 43 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 30 миллионов евро.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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ТБ 2.5

34%

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18%

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Обе забьют - да

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Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

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П2

16%

2.50

Обе забьют - да

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Урал 0
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2
 Фрайбург 1 1 0 0 4-0 3
3
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5
 Унион Б 1 1 0 0 3-1 3
6
 Вердер 1 0 1 0 2-2 1
7
 Вольфсбург 1 0 1 0 2-2 1
8
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
9
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
10
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
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Бохум – Майнц
 1 : 2
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