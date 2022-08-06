«Хоффенхайм» арендует защитника «Лейпцига» Анхелиньо с правом выкупа за 20 миллионов евро
«Хоффенхайм» согласовал аренду защитника «Лейпцига» Анхелиньо, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, 25-летний испанец присоединится к новой команде на следующей неделе. У «Хоффенхайма» будет право выкупа футболиста за 20 миллионов евро.
В прошлом сезоне Анхелиньо забил 3 гола и сделал 12 результативных передач в 43 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 30 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|6-1
|3
|
2
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
3
|Майнц
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Боруссия М
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
5
|Унион Б
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
6
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Вольфсбург
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Герта
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
17
|Аугсбург
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|
18
|Айнтрахт Ф
|1
|0
|0
|1
|1-6
|0
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.08
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|1 : 6
|6.08
|16:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|0 : 4
|6.08
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|3 : 1
|6.08
|16:30
|
Бохум – Майнц
|1 : 2
|6.08
|16:30
|
Унион Б – Герта
|3 : 1
|6.08
|16:30
|
Вольфсбург – Вердер
|2 : 2
|6.08
|19:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
|
Кельн – Шальке
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|2
|
|
Карим Онисиво
Майнц
|2
|
|
Шеральдо Беккер
Унион Б
|1
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|2
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|2
|
|
Шеральдо Беккер
Унион Б
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Штефан Пош
Хоффенхайм
|1
|0
|0
|
|
Штефан Белль
Майнц
|1
|0
|1
|
|
Делано Бюргзорг
Майнц
|1
|0
|1
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