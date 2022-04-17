«Бавария» в скором времени должна объявить о новом контракте Мюллера
Председатель правления «Баварии» Оливер Кан намекнул, что клуб продлит контракт с нападающим Томасом Мюллером.
«Я уверен, что в ближайшее время мы сможем кое-что объявить», — коротко ответил Кан Sport1 на вопрос о будущем игрока в команде.
Действующий контракт 32-летнего футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2023 года.
В текущем сезоне Мюллер провел 28 игр в чемпионате Германии, в которых забил семь голов и выполнил 16 голевых передач. Он выступает за мюнхенский клуб с 2007 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|30
|23
|3
|4
|89-29
|72
|
2
|Боруссия Д
|30
|20
|3
|7
|76-43
|63
|
3
|Байер
|29
|15
|7
|7
|68-42
|52
|
4
|РБ Лейпциг
|29
|15
|6
|8
|64-31
|51
|
5
|Фрайбург
|30
|14
|9
|7
|49-34
|51
|
6
|Кельн
|30
|12
|10
|8
|44-44
|46
|
7
|Хоффенхайм
|29
|13
|5
|11
|50-45
|44
|
8
|Унион Б
|29
|12
|8
|9
|38-39
|44
|
9
|Майнц
|30
|11
|6
|13
|43-36
|39
|
10
|Айнтрахт Ф
|29
|10
|9
|10
|40-40
|39
|
11
|Боруссия М
|30
|10
|7
|13
|42-55
|37
|
12
|Бохум
|30
|10
|6
|14
|30-43
|36
|
13
|Вольфсбург
|30
|10
|4
|16
|34-51
|34
|
14
|Аугсбург
|30
|8
|8
|14
|34-47
|32
|
15
|Герта
|30
|8
|5
|17
|32-66
|29
|
16
|Штутгарт
|30
|6
|10
|14
|36-53
|28
|
17
|Арминия
|30
|5
|11
|14
|23-46
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|29
|3
|7
|19
|24-72
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.04
|16:30
|
Аугсбург – Герта
|0 : 1
|16.04
|16:30
|
Боруссия Д – Вольфсбург
|6 : 1
|16.04
|16:30
|
Майнц – Штутгарт
|0 : 0
|16.04
|16:30
|
Фрайбург – Бохум
|3 : 0
|16.04
|19:30
|
Боруссия М – Кельн
|1 : 3
|17.04
|16:30
|
Арминия – Бавария
|0 : 3
|17.04
|18:30
|
Унион Б – Айнтрахт Ф
|- : -
|17.04
|18:30
|
Хоффенхайм – Гр. Фюрт
|- : -
|17.04
|20:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|32
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|18
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|11
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|26
|2
|3
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|25
|1
|6
|
|
Александр Хак
Майнц
|24
|1
|5
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