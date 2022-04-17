«Бавария» в скором времени должна объявить о новом контракте Мюллера

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан намекнул, что клуб продлит контракт с нападающим Томасом Мюллером.

«Я уверен, что в ближайшее время мы сможем кое-что объявить», — коротко ответил Кан Sport1 на вопрос о будущем игрока в команде.

Действующий контракт 32-летнего футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне Мюллер провел 28 игр в чемпионате Германии, в которых забил семь голов и выполнил 16 голевых передач. Он выступает за мюнхенский клуб с 2007 года.