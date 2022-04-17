«Бавария» в гостях разгромила «Арминию»
«Бавария» в гостевом матче 30-го тура чемпионата Германии победила «Арминию» со счетом 3:0. Встреча прошла в Билефельде.
Голы забили Серж Гнабри и Джамаль Мусиала. Еще один мяч в свои ворота забил Якоб Лаурсен.
Бавария продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги, опережая дормундскую «Боруссию» девять очков.
«Арминия» — на 17-м месте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|30
|23
|3
|4
|89-29
|72
|
2
|Боруссия Д
|30
|20
|3
|7
|76-43
|63
|
3
|Байер
|29
|15
|7
|7
|68-42
|52
|
4
|РБ Лейпциг
|29
|15
|6
|8
|64-31
|51
|
5
|Фрайбург
|30
|14
|9
|7
|49-34
|51
|
6
|Кельн
|30
|12
|10
|8
|44-44
|46
|
7
|Хоффенхайм
|29
|13
|5
|11
|50-45
|44
|
8
|Унион Б
|29
|12
|8
|9
|38-39
|44
|
9
|Майнц
|30
|11
|6
|13
|43-36
|39
|
10
|Айнтрахт Ф
|29
|10
|9
|10
|40-40
|39
|
11
|Боруссия М
|30
|10
|7
|13
|42-55
|37
|
12
|Бохум
|30
|10
|6
|14
|30-43
|36
|
13
|Вольфсбург
|30
|10
|4
|16
|34-51
|34
|
14
|Аугсбург
|30
|8
|8
|14
|34-47
|32
|
15
|Герта
|30
|8
|5
|17
|32-66
|29
|
16
|Штутгарт
|30
|6
|10
|14
|36-53
|28
|
17
|Арминия
|30
|5
|11
|14
|23-46
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|29
|3
|7
|19
|24-72
|16
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.04
|16:30
|
Аугсбург – Герта
|0 : 1
|16.04
|16:30
|
Боруссия Д – Вольфсбург
|6 : 1
|16.04
|16:30
|
Майнц – Штутгарт
|0 : 0
|16.04
|16:30
|
Фрайбург – Бохум
|3 : 0
|16.04
|19:30
|
Боруссия М – Кельн
|1 : 3
|17.04
|16:30
|
Арминия – Бавария
|0 : 3
|17.04
|18:30
|
Унион Б – Айнтрахт Ф
|- : -
|17.04
|18:30
|
Хоффенхайм – Гр. Фюрт
|- : -
|17.04
|20:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|32
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|18
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|11
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|26
|2
|3
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|25
|1
|6
|
|
Александр Хак
Майнц
|24
|1
|5
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