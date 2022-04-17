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Сегодня, 18:27

«Бавария» в гостях разгромила «Арминию»

Роман Шишов
Корреспондент
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«Бавария» в гостевом матче 30-го тура чемпионата Германии победила «Арминию» со счетом 3:0.
Фото FCBayern, Twitter

«Бавария» в гостевом матче 30-го тура чемпионата Германии победила «Арминию» со счетом 3:0. Встреча прошла в Билефельде.

Голы забили Серж Гнабри и Джамаль Мусиала. Еще один мяч в свои ворота забил Якоб Лаурсен.

Бавария продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги, опережая дормундскую «Боруссию» девять очков.

«Арминия» — на 17-м месте.

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
17 апр, 16:30. Schuco-Arena (Билефельд)
Арминия
0:3
Бавария
Голы
Лаурсен, 10 (0:1), Гнабри, 45 (0:2), Мусиала, 85 (0:3)
Арминия
Ортега Пипер Рамуш Нильссон Лаурсен (Белло, 39) Шепф (Кастро, 74) Окугава Кунце (Василиадис, 45) Притль Виммер Зерра (Хак, 74)
Бавария
Нойер Упамекано Павар Дэйвис Ньянзу (Станишич, 46) Киммих Горецка Забитцер (Мусиала, 61) Гнабри (Видович, 89) Левандовски (Шупо-Мотинг, 88) Мюллер (Сане, 61)
Предупреждения
Кунце 25’  -  Ньянзу 45’, Киммих 65’

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.40

Обе забьют - да

20%

1.73

ТБ 2.5

12%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 2
Локомотив 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
ФК Арминия
ФК Бавария
1
1
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В «Баварии» поддержали Нагельсманна
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 30 23 3 4 89-29 72
2
 Боруссия Д 30 20 3 7 76-43 63
3
 Байер 29 15 7 7 68-42 52
4
 РБ Лейпциг 29 15 6 8 64-31 51
5
 Фрайбург 30 14 9 7 49-34 51
6
 Кельн 30 12 10 8 44-44 46
7
 Хоффенхайм 29 13 5 11 50-45 44
8
 Унион Б 29 12 8 9 38-39 44
9
 Майнц 30 11 6 13 43-36 39
10
 Айнтрахт Ф 29 10 9 10 40-40 39
11
 Боруссия М 30 10 7 13 42-55 37
12
 Бохум 30 10 6 14 30-43 36
13
 Вольфсбург 30 10 4 16 34-51 34
14
 Аугсбург 30 8 8 14 34-47 32
15
 Герта 30 8 5 17 32-66 29
16
 Штутгарт 30 6 10 14 36-53 28
17
 Арминия 30 5 11 14 23-46 26
18
 Гр. Фюрт 29 3 7 19 24-72 16
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
16.04 16:30
Аугсбург – Герта
 0 : 1
16.04 16:30
Боруссия Д – Вольфсбург
 6 : 1
16.04 16:30
Майнц – Штутгарт
 0 : 0
16.04 16:30
Фрайбург – Бохум
 3 : 0
16.04 19:30
Боруссия М – Кельн
 1 : 3
17.04 16:30
Арминия – Бавария
 0 : 3
17.04 18:30
Унион Б – Айнтрахт Ф
 - : -
17.04 18:30
Хоффенхайм – Гр. Фюрт
 - : -
17.04 20:30
Байер – РБ Лейпциг
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 32
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 18
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 11
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 26 2 3
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 25 1 6
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 24 1 5
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