«Бавария» в гостях разгромила «Арминию»

«Бавария» в гостевом матче 30-го тура чемпионата Германии победила «Арминию» со счетом 3:0. Встреча прошла в Билефельде.

Голы забили Серж Гнабри и Джамаль Мусиала. Еще один мяч в свои ворота забил Якоб Лаурсен.

Бавария продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги, опережая дормундскую «Боруссию» девять очков.

«Арминия» — на 17-м месте.