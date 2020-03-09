«Бавария» утеряла интерес к Сане

«Бавария» утеряла интерес к нападающему «Манчестер Сити» Лерою Сане, сообщает Kicker.

По информации источника, мюнхенский клуб сомневается в том, что стоит платить за 24-летнего немца 100 миллионов евро, которые просят в Манчестере. Сообщается, что «Бавария» хочет сосредоточиться на немецком рынке и приобрести центрального защитника и атакующего полузащитника. По информации немецких СМИ, состав мюнхенцев могут пополнить защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано и полузащитник «Байера» Кай Хаверц.

«Бавария» давно интересуется Сане, однако прошлым летом он получил тяжелую травму, и процесс переговоров остановился. Его контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до 2021 года.