"Бавария" уступила на выезде "Байеру"

"Бавария" проиграла "Байеру" в выездном матче со счетом 1:3.

Счет на 41-й минуте открыл полузащитник Леон Горецко, но затем "Байер" забил три мяча. Голами в составе победителей отметились Леон Бэйли, Кевин Фолланд и Лукас Аларио.

После этой победы "Байер" набрал 30 очков и поднялся на шестое место в турниррной таблице Бундеслиги.

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Чемпионат Германии. Бундеслига 1

20-й тур

"Байер" - "Бавария" - 3:1 (0:1)

Голы: Горецка, 41 (0:1). Бэйли, 53 (1:1). Фолланд, 63 (2:1). Аларио, 87 (3:1).

"Байер": Градецки, Бендер, Вайзер, Та, Венделл, Арангис, Беллараби (Паулинью, 90+2), Брандт, Хаверц (Баумгартлингер, 45+1), Фолланд, Бэйли (Аларио, 84).

"Бавария": Ульрайх, Рафинья (Ренату Санчеш, 79), Хуммельс, Алаба, Зюле, Киммих, Мюллер (Гнабри, 74), Хамес Родригес (Дэйвис, 77), Коман, Горецка, Левандовски.

Предупреждения: Беллараби, 33. Арангис, 34. Киммих, 36. Коман, 52. Венделл, 75.

Судья: Штилер.

2 февраля. Леверкузен. Стадион БайАрена.