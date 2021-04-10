«Бавария» потеряла очки в матче с «Унионом»
«Бавария» сыграла вничью с «Унионом» в матче 28-го тура чемпионата Германии — 1:1. В составе мюнхенцев гол на счету Джамала Мусиалы, за гостей отличился Маркус Ингвартсен.
«Бавария» набрала 65 очков и остается лидером турнирной таблицы чемпионата Германии. У «Униона» в активе 40 очков и 7-е место.
В другом матче тура «Айнтрахт «переиграл «Вольфсбург» — 4:3.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
28-й тур
«Бавария» — «Унион Б» — 1:1 (0:0)
Голы: Мусиала, 68 (1:0). Ингвартсен, 86 (1:1).
«Бавария»: Нойер, Боатенг (Павар, 66), Сарр, Киммих, Станишич, Хави Мартинес, Мюллер, Коман (Сане, 46), Тиагу Данташ (Скотт, 66), Мусиала (Куасси, 74), Шупо-Мотинг (Алаба, 58).
«Унион Б»: Луте, Триммель, Кнохе, Фридрих, Ленц (Рюерсон, 66), Андрих, Премель, Эндо (Гентнер, 80), Бюльтер (Ингвартсен, 67), Крузе (Похьянпало, 72), Муса (Тойхерт, 72).
Предупреждения: Сарр, 76. Куасси, 83.
Судья: Штилер.
10 апреля. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
28-й тур
«Айнтрахт Ф» — «Вольфсбург» — 4:3 (2:1)
Голы: Баку, 6 (0:1). Камада, 8 (1:1). Йович, 27 (2:1). Вегхорст, 46 (2:2). Андре Силва, 54 (3:2). Дурм, 61 (4:2). Тута, 85 — в свои ворота (4:3).
«Айнтрахт Ф»: Трапп, Дурм (Хасебе, 89), Н`Дика, Тута, Ильзанкер, Роде (Чэндлер, 89), Костич, Соу, Камада (Цубер, 90+2), Йович (Юнес, 83), Андре Силва.
«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Руссийон, Мбабу, Лакруа (Понграчич, 66), Арнольд, Герхардт (Бялек, 66), Шлагер (Гинчек, 89), Брекало (Филипп, 72), Баку, Вегхорст.
Предупреждения: Н`Дика, 36. Камада, 45+1. Мбабу, 74. Роде, 82. Арнольд, 90+4.
Судья: Фриц.
10 апреля. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Дойче Банк Парк».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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