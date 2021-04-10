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«Бавария» потеряла очки в матче с «Унионом»

18:28
10 апреля. Мюнхен. «Бавария» — «Унион Б» — 1:1. Фото AFP
10 апреля. Мюнхен. «Бавария» — «Унион Б» — 1:1. Фото AFP
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«Бавария» сыграла вничью с «Унионом» в матче 28-го тура чемпионата Германии — 1:1. В составе мюнхенцев гол на счету Джамала Мусиалы, за гостей отличился Маркус Ингвартсен.

«Бавария» набрала 65 очков и остается лидером турнирной таблицы чемпионата Германии. У «Униона» в активе 40 очков и 7-е место.

В другом матче тура «Айнтрахт «переиграл «Вольфсбург» — 4:3.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

28-й тур

«Бавария» — «Унион Б» — 1:1 (0:0)

Голы: Мусиала, 68 (1:0). Ингвартсен, 86 (1:1).

«Бавария»: Нойер, Боатенг (Павар, 66), Сарр, Киммих, Станишич, Хави Мартинес, Мюллер, Коман (Сане, 46), Тиагу Данташ (Скотт, 66), Мусиала (Куасси, 74), Шупо-Мотинг (Алаба, 58).

«Унион Б»: Луте, Триммель, Кнохе, Фридрих, Ленц (Рюерсон, 66), Андрих, Премель, Эндо (Гентнер, 80), Бюльтер (Ингвартсен, 67), Крузе (Похьянпало, 72), Муса (Тойхерт, 72).

Предупреждения: Сарр, 76. Куасси, 83.

Судья: Штилер.

10 апреля. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

28-й тур

«Айнтрахт Ф» — «Вольфсбург» — 4:3 (2:1)

Голы: Баку, 6 (0:1). Камада, 8 (1:1). Йович, 27 (2:1). Вегхорст, 46 (2:2). Андре Силва, 54 (3:2). Дурм, 61 (4:2). Тута, 85 — в свои ворота (4:3).

«Айнтрахт Ф»: Трапп, Дурм (Хасебе, 89), Н`Дика, Тута, Ильзанкер, Роде (Чэндлер, 89), Костич, Соу, Камада (Цубер, 90+2), Йович (Юнес, 83), Андре Силва.

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Руссийон, Мбабу, Лакруа (Понграчич, 66), Арнольд, Герхардт (Бялек, 66), Шлагер (Гинчек, 89), Брекало (Филипп, 72), Баку, Вегхорст.

Предупреждения: Н`Дика, 36. Камада, 45+1. Мбабу, 74. Роде, 82. Арнольд, 90+4.

Судья: Фриц.

10 апреля. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Дойче Банк Парк».

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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