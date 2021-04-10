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«Лейпциг» разгромил «Вердер» и сократил отставание от «Баварии» до 8 очков

18:36
10 апреля. Бремен. «Вердер» — «РБ Лейпциг» — 1:4. Фото AFP
10 апреля. Бремен. «Вердер» — «РБ Лейпциг» — 1:4. Фото AFP
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«Лейпциг» разгромил «Вердер» в матче 28-го тура чемпионата Германии — 4:1.

В составе победителей дубль оформил Александр Серлот, по голу забили Даниэль Ольмо и Марсель Забитцер. У «Вердера» единственный гол с пенальти забил Милот Рашица.

«Лейпциг» сократил отставание от «Баварии» до пяти очков, набрав 57 очков в 28 турах. Бременский клуб потерпел четвертое поражение подряд и остался на 13-м месте в таблице Бундеслиги, имея в своем активе 30 очков.

В другом матче дня «Герта» и «Боруссия» из Менхенгладбаха победителя не выявили — 2:2.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

28-й тур

«Вердер» — «РБ Лейпциг» — 1:4 (0:3)

Голы: Ольмо, 23 (0:1). Серлот, 32 (0:2). Серлот, 41 (0:3). Рашица, 61 — с пенальти (1:3). Забитцер, 63 (1:4).

«Вердер»: Павленка, Емер Топрак (Велькович, 46), Мойсандер, Гросс, Гебре Селассие, Фридль, Агу (Шмид, 68), Мбом (Мевальд, 46), Зельке, Саджент (Осако, 83), Динкчи (Рашица, 46).

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Хальстенберг (Клостерманн, 75), Конате, Кампль, Забитцер (Хван Хи Чхан, 82), Нкунку, Ольмо (Самарджич, 75), Адамс (Хенрикс, 46), Серлот, Клайверт (Айдара, 61).

Судья: Бадштюбнер.

10 апреля. Бремен. Стадион «Везерштадион».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

28-й тур

«Герта» — «Боруссия М» — 2:2 (1:2)

Голы: Аскасибар, 23 (1:0). Плеа, 27 (1:1). Штиндль, 38 — с пенальти (1:2). Кордоба, 49 (2:2).

«Герта»: Шволов, Штарк, Клюнтер, Миттельштедт (Платтенхардт, 46), Зефейк (Радоньич, 46), Дардаи, Аскасибар (Хедира, 57), Гендузи, Кордоба, Лукебакио (Пентек, 46), Кунья.

«Боруссия М»: Зоммер, Вендт (Зиппель, 17), Гинтер, Бенсебаини (Херрманн, 77), Лайнер, Штиндль (Лазаро, 60), Крамер, Закария, Нойхаус, Плеа, Тюрам (Эмболо, 77).

Предупреждения: Зефейк, 20. Миттельштедт, 40. Крамер, 81.

Удаление: Зоммер, 13.

Судья: Иттрих.

10 апреля. Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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