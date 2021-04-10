«Лейпциг» разгромил «Вердер» и сократил отставание от «Баварии» до 8 очков
«Лейпциг» разгромил «Вердер» в матче 28-го тура чемпионата Германии — 4:1.
В составе победителей дубль оформил Александр Серлот, по голу забили Даниэль Ольмо и Марсель Забитцер. У «Вердера» единственный гол с пенальти забил Милот Рашица.
«Лейпциг» сократил отставание от «Баварии» до пяти очков, набрав 57 очков в 28 турах. Бременский клуб потерпел четвертое поражение подряд и остался на 13-м месте в таблице Бундеслиги, имея в своем активе 30 очков.
В другом матче дня «Герта» и «Боруссия» из Менхенгладбаха победителя не выявили — 2:2.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
28-й тур
«Вердер» — «РБ Лейпциг» — 1:4 (0:3)
Голы: Ольмо, 23 (0:1). Серлот, 32 (0:2). Серлот, 41 (0:3). Рашица, 61 — с пенальти (1:3). Забитцер, 63 (1:4).
«Вердер»: Павленка, Емер Топрак (Велькович, 46), Мойсандер, Гросс, Гебре Селассие, Фридль, Агу (Шмид, 68), Мбом (Мевальд, 46), Зельке, Саджент (Осако, 83), Динкчи (Рашица, 46).
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Хальстенберг (Клостерманн, 75), Конате, Кампль, Забитцер (Хван Хи Чхан, 82), Нкунку, Ольмо (Самарджич, 75), Адамс (Хенрикс, 46), Серлот, Клайверт (Айдара, 61).
Судья: Бадштюбнер.
10 апреля. Бремен. Стадион «Везерштадион».
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
28-й тур
«Герта» — «Боруссия М» — 2:2 (1:2)
Голы: Аскасибар, 23 (1:0). Плеа, 27 (1:1). Штиндль, 38 — с пенальти (1:2). Кордоба, 49 (2:2).
«Герта»: Шволов, Штарк, Клюнтер, Миттельштедт (Платтенхардт, 46), Зефейк (Радоньич, 46), Дардаи, Аскасибар (Хедира, 57), Гендузи, Кордоба, Лукебакио (Пентек, 46), Кунья.
«Боруссия М»: Зоммер, Вендт (Зиппель, 17), Гинтер, Бенсебаини (Херрманн, 77), Лайнер, Штиндль (Лазаро, 60), Крамер, Закария, Нойхаус, Плеа, Тюрам (Эмболо, 77).
Предупреждения: Зефейк, 20. Миттельштедт, 40. Крамер, 81.
Удаление: Зоммер, 13.
Судья: Иттрих.
10 апреля. Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю