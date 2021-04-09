«Арминия» с минимальным счетом победила «Фрайбург»
«Арминия» принимала «Фрайбург» в матче 28-го тура чемпионата Германии. Хозяева одержали победу с минимальным счетом — 1:0.
«Арминия» набрала 26 очков и пока покинула зону вылета, поднявшись на 14-е место.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
28-й тур
«Арминия» — «Фрайбург» — 1:0 (0:0)
Гол: Сантамария, 68 — в свои ворота.
«Арминия»: Ортега, Бруннер (Де Медина, 76), Нильссон, Пипер, Лукокви, Майер (Кунце, 87), Притль, Окугава, Клос (Шипплок, 90+1), Фоглзаммер, Доан (Гебауэр, 90+1).
«Фрайбург»: Мюллер, Гульде (Хайнц, 81), Гюнтер, Линхарт, Шлоттербек, Шмид, Хаберер (Темпельман, 75), Шоллои (Тил, 70), Сантамария (Квон Чхан Хун, 81), Чон У Ен (Петерсен, 69), Кайтель.
Предупреждения: Клос, 56. Сантамария, 56. Фоглзаммер, 58. Шмид, 85. Де Медина, 90+3.
Судья: Петерсен (Германия).
9 апреля. Билефельд. Стадион «Шюко-Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/
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