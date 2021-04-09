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«Арминия» с минимальным счетом победила «Фрайбург»

9 апреля 2021, 23:23
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«Арминия» принимала «Фрайбург» в матче 28-го тура чемпионата Германии. Хозяева одержали победу с минимальным счетом — 1:0.

«Арминия» набрала 26 очков и пока покинула зону вылета, поднявшись на 14-е место.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

28-й тур

«Арминия» — «Фрайбург» — 1:0 (0:0)

Гол: Сантамария, 68 — в свои ворота.

«Арминия»: Ортега, Бруннер (Де Медина, 76), Нильссон, Пипер, Лукокви, Майер (Кунце, 87), Притль, Окугава, Клос (Шипплок, 90+1), Фоглзаммер, Доан (Гебауэр, 90+1).

«Фрайбург»: Мюллер, Гульде (Хайнц, 81), Гюнтер, Линхарт, Шлоттербек, Шмид, Хаберер (Темпельман, 75), Шоллои (Тил, 70), Сантамария (Квон Чхан Хун, 81), Чон У Ен (Петерсен, 69), Кайтель.

Предупреждения: Клос, 56. Сантамария, 56. Фоглзаммер, 58. Шмид, 85. Де Медина, 90+3.

Судья: Петерсен (Германия).

9 апреля. Билефельд. Стадион «Шюко-Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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