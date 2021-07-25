«Бавария» проявляет интерес к Вернеру
21:40
«Бавария» рассматривает возможность подписания нападающего «Челси» Тимо Вернера в текущее трансферное окно, сообщает Bild.
В воссоединении с немецким нападающим лично заинтересован главный тренер мюхненцев Юлиан Нагельсманн, который работал с Вернером в «Лейпциге».
Вернер стал игроком «Челси» в 2020 году, перейдя из «Лейпцига» за 53 миллиона евро. Нынешний контракт 25-летнего форварда рассчитан до 2025 года.
В прошлом сезоне на его счету 53 игры во всех турнирах, в которых он забил 12 голов и отдал 15 результативных передач.
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