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«Бавария» проявляет интерес к Вернеру

21:40
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«Бавария» рассматривает возможность подписания нападающего «Челси» Тимо Вернера в текущее трансферное окно, сообщает Bild.

В воссоединении с немецким нападающим лично заинтересован главный тренер мюхненцев Юлиан Нагельсманн, который работал с Вернером в «Лейпциге».

Вернер стал игроком «Челси» в 2020 году, перейдя из «Лейпцига» за 53 миллиона евро. Нынешний контракт 25-летнего форварда рассчитан до 2025 года.

В прошлом сезоне на его счету 53 игры во всех турнирах, в которых он забил 12 голов и отдал 15 результативных передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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