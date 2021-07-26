Мален согласовал контракт с «Боруссией» из Дортмунда до 2026 года
18:15
Нападающий ПСВ Дониэлл Мален вскоре должен быть представлен в качестве нового футболиста дортмундской «Боруссии». 22-летний голландец согласовал контракт до 2026 года, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.
Соглашение предусматривает постепенное повышение зарплаты с каждым сезоном.
Указано, что сумма трансфера составит 30 миллионов евро. Все документы должны быть оформлены в ближайшее время.
Мален в прошлом сезоне провел 45 матчей за ПСВ во всех турнирах и забил 27 мячей при десяти голевых передачах.
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