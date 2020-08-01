«Бавария» проведет новый раунд переговоров с Алабой

Защитник «Баварии» Давид Алаба проведет еще один раунд переговоров с руководством клуба, сообщает Sky Sport Germany. Стороны никак не могут договориться о продлении контракта. Нынешнее соглашение футболиста с чемпионами Германии рассчитано до лета 2021 года.

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге публично заявил, что клуб хочет продлить контракт с Алабой. Австриец может и остаться в Мюнхене при существенном повышении оклада.

В минувшем сезоне бундеслиги Алаба сыграл 28 матчей, записав на свой счет 1 гол и 1 результативную передачу.