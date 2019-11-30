«Бавария» проиграла «Байеру» и опустилась на четвертую строчку

«Бавария» проиграла «Байеру» в матче 13-го тура чемпионата Германии — 1:2.

В составе победителей Леон Бэйли оформил дубль. За мюнхенцев гол забил Томас Мюллер.

«Бавария», в активе которой 24 очка, опустилась на четвертую строчку. «Байер» набрал 22 очка и поднялся на седьмое место.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

13-й тур

«Бавария» — «Байер» — 1:2 (1:2)

Голы: Бэйли, 10 (0:1). Мюллер, 34 (1:1). Бэйли, 35 (1:2).

«Бавария»: Нойер, Алаба, Павар, Киммих, Хави Мартинес (Тиагу Алькантара, 80), Мюллер (Коутинью, 69), Перишич (Коман, 69), Гнабри, Горецка, Дэйвис, Левандовски.

«Байер»: Храдецки, С.Бендер, Та, Венделл (Синкгравен, 65), Л.Бендер, Баумгартлингер, Арангис (Демирбай, 80), Амири, Фолланд, Бэйли (Беллараби, 63), Диаби.

Предупреждения: Баумгартлингер, 42. Беллараби, 90+3. С.Бендер, 90+4. Горецка, 90+6.

Удаление: Та, 81.

Судья: Винкманн (Германия).

30 ноября. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».

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