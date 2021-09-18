«Бавария» представила комплект формы к Октоберфесту
«Бавария» представила специальный комплект формы.
Форма выполнена в темно-изумрудном цвете с золотыми вставками. Экипировка создана специально к традиционному празднику Октоберфест.
«Отмечайте традицию. С новой футболкой вы сможете это сделать, даже если Октоберфест в этом году не состоится, как раньше», — говорится в сообщении клуба.
#Anzeige Tradition zelebrieren ??— FC Bayern M?nchen (@FCBayern) September 18, 2021
Mit dem neuen Wiesn Trikot kannst du das tun, auch wenn das Oktoberfest dieses Jahr nicht im gewohnten Umfang stattfinden kann.
? https://t.co/6KE709D8Cb
#MiaSanMia #packmas #OurWayAlltheWay @adidasfootball @adidas pic.twitter.com/WmDPTnwxUj
«Бавария» с 10 очками занимает второе место в чемпионате Германии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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