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«Герта» обыграла «Гройтер Фюрт» в домашнем матче бундеслиги

23:24
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«Герта» обыграла «Гройтер Фюрт» (2:1) в домашнем матче 5-го тура чемпионата Германии. Исход поединка решил автогол защитника гостей Максимилиана Бауэра.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

5-й тур

«Герта» — «Гройтер Фюрт» — 2:1 (0:0)

Голы: Хргота, 57 — с пенальти (0:1). Эккеленкамп, 61 (1:1). Бауэр, 79 — в свои ворота (2:1).

«Герта»: Шволов, Боята (Гехтер, 27), Платтенхардт (Ястржембски, 46), Штарк, Зефейк, Дардаи, Боатенг (Эккеленкамп, 60), Тузар, Сердар, Бельфодиль (Зельке, 59), Маолида (Рихтер, 68).

«Гройтер Фюрт»: Бурхерт, Фиргефер, Виллемс (Барри, 64), Майерхефер, Бауэр, Зегуин (Файн, 88), Дудзияк (Левелинг, 86), Грисбек, Хргота, Нильсен, Иттен (Абиама, 64).

Предупреждения: Боатенг, 43. Нильсен, 51. Барри, 78.

Судья: Штилер (Германия).

17 сентября. Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».

Герта — Гройтер Фюрт

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

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Александр Кравченко все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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