«Герта» обыграла «Гройтер Фюрт» в домашнем матче бундеслиги
«Герта» обыграла «Гройтер Фюрт» (2:1) в домашнем матче 5-го тура чемпионата Германии. Исход поединка решил автогол защитника гостей Максимилиана Бауэра.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
5-й тур
«Герта» — «Гройтер Фюрт» — 2:1 (0:0)
Голы: Хргота, 57 — с пенальти (0:1). Эккеленкамп, 61 (1:1). Бауэр, 79 — в свои ворота (2:1).
«Герта»: Шволов, Боята (Гехтер, 27), Платтенхардт (Ястржембски, 46), Штарк, Зефейк, Дардаи, Боатенг (Эккеленкамп, 60), Тузар, Сердар, Бельфодиль (Зельке, 59), Маолида (Рихтер, 68).
«Гройтер Фюрт»: Бурхерт, Фиргефер, Виллемс (Барри, 64), Майерхефер, Бауэр, Зегуин (Файн, 88), Дудзияк (Левелинг, 86), Грисбек, Хргота, Нильсен, Иттен (Абиама, 64).
Предупреждения: Боатенг, 43. Нильсен, 51. Барри, 78.
Судья: Штилер (Германия).
17 сентября. Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».
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