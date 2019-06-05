"Бавария" попрощалась с Хамесом Родригесом

Полузащитник Хамес Родригес покидает "Баварию". Мюнхенский клуб в своем официальном Твиттере попрощался с колумбийцем и поблагодарил его за игру.
Родригес был арендован "Баварией" у "Реала" два года назад. Ранее рассматривалась возможность выкупа прав на игрока, однако "Бавария" приняла решение не делать этого. В прошлом сезоне 27-летний игрок провел за мюнхенцев 20 матчей в чемпионате Германии, забив семь мячей. Также на его счету пять игр в Лиге чемпионов.
James Rodríguez leaves #FCBayern. pic.twitter.com/tg4BGXcCQo— FC Bayern English (@FCBayernEN) 5 июня 2019 г.
Загрузка...