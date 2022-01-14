«Бавария» подписала корейского полузащитника на правах аренды

«Бавария» объявила о подписании контракта с 18-летним полузащитником из Кореи Хвин Ю Ли.

Футболист перебрался в стан чемпионов Германии на правах годичной аренды и первое время будет выступать за вторую команду мюнхенского клуба.

Последним клубом Ли был «Пхохан Стилерс». По окончанию действия аренды у немецкого клуба будет право выкупа футболиста.