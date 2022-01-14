«Бавария» подписала корейского полузащитника на правах аренды
«Бавария» объявила о подписании контракта с 18-летним полузащитником из Кореи Хвин Ю Ли.
Футболист перебрался в стан чемпионов Германии на правах годичной аренды и первое время будет выступать за вторую команду мюнхенского клуба.
Последним клубом Ли был «Пхохан Стилерс». По окончанию действия аренды у немецкого клуба будет право выкупа футболиста.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|18
|14
|1
|3
|57-18
|43
|
2
|Боруссия Д
|18
|12
|1
|5
|44-28
|37
|
3
|Байер
|18
|8
|5
|5
|42-30
|29
|
4
|Фрайбург
|18
|8
|6
|4
|30-18
|30
|
5
|Хоффенхайм
|18
|9
|4
|5
|38-27
|31
|
6
|РБ Лейпциг
|18
|7
|4
|7
|34-23
|25
|
7
|Майнц
|18
|7
|3
|8
|26-21
|24
|
8
|Кельн
|18
|7
|7
|4
|30-28
|28
|
9
|Айнтрахт Ф
|18
|7
|6
|5
|29-27
|27
|
10
|Унион Б
|18
|7
|7
|4
|25-23
|28
|
11
|Арминия
|18
|3
|8
|7
|16-24
|17
|
12
|Боруссия М
|18
|6
|4
|8
|24-33
|22
|
13
|Штутгарт
|18
|4
|6
|8
|22-31
|18
|
14
|Бохум
|18
|7
|2
|9
|17-26
|23
|
15
|Аугсбург
|18
|4
|6
|8
|18-29
|18
|
16
|Вольфсбург
|18
|6
|2
|10
|17-30
|20
|
17
|Герта
|18
|6
|3
|9
|21-38
|21
|
18
|Гр. Фюрт
|18
|1
|3
|14
|13-49
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.01
|22:30
|
Боруссия Д – Фрайбург
|- : -
|15.01
|17:30
|
Вольфсбург – Герта
|- : -
|15.01
|17:30
|
Кельн – Бавария
|- : -
|15.01
|17:30
|
Майнц – Бохум
|- : -
|15.01
|17:30
|
Унион Б – Хоффенхайм
|- : -
|15.01
|17:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|15.01
|20:30
|
Боруссия М – Байер
|- : -
|16.01
|17:30
|
Аугсбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|16.01
|19:30
|
Арминия – Гр. Фюрт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|20
|
|
Патрик Шик
Байер
|17
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|13
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|11
|
|
Флориан Вирц
Байер
|8
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|15
|1
|1
|
|
Александр Хак
Майнц
|15
|1
|4
|
|
Роберт Андрих
Байер
|14
|1
|3
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