У защитника «Баварии» диагностирован миокардит. Недавно он переболел коронавирусом

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал о состоянии защитника Альфонсо Дэвиса.

«У Альфонсо Дэвиса есть признаки легкого миокардита после заражения коронавирусом.

Это не драматично, но он пропустит следующие несколько недель, потому что для лечения требуется время», — цитирует Нагельсманна Kicker.

Ранее 21-летний канадец сдал положительный тест на коронавирус.

Это уже девятый случай коронавируса в «Баварии» среди игроков. Ранее положительные тесты сдали Мануэль Нойер, Кингсли Коман, Корентен Толиссо, Омар Ричардс, Люка Эрнандес, Ньянзу Куасси, Лерой Сане и Дайо Упамекано.