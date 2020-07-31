«Бавария» победила «Марсель»
«Бавария» обыграла «Марсель» в товарищеском матче — 1:0. Единственный мяч забил Серж Гнабри на 19-й минуте.
Товарищеский матч
«Бавария» — «Марсель» — 1:0 (1:0)
Гол: Гнабри, 19.
«Бавария»: Нойер (Ульрайх, 61), Боатенг (Зюле, 61), Алаба (Эрнандез, 46), Киммих (Одриосола, 62), Мюллер (Коутинью, 46), Перишич (Коман, 46), Тиагу Алькантара (Аррей-Мби, 62), Гнабри (Кюизанс, 61), Горецка (Толиссо, 46), Дэйвис (Хави Мартинес, 62), Левандовски (Зиркзе, 74).
«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес (Перрен, 88), Амави (Лопес, 80), Сарр (Сакаи, 53), Чалета-Цар (Балерди, 64), Камара (Кауи, 80), Сансон (Гей, 80), Ронжье (Стротман, 62), Пайет (Радоньич, 62), Бенедетто (Жермен, 61), Товен (Аке, 62).
Судья: Брих (Германия).
31 июля. Мюнхен. Стадион «FC Bayern Campus».