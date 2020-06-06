«Бавария» обыграла «Байер» и продолжает лидировать в бундеслиге

«Бавария» выиграла у «Байера» (4:2) в матче 30-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей отличились Кингсли Коман, Леон Горецка, Серж Гнабри и Роберт Левандовски. Поляк забил 44-й мяч во всех турнирах и 30-й — в бундеслиге. Это самый результативный сезон в его карьере. У «Байера» забивали Лукас Аларио и Флориан Вирц.

«Бавария» набрала 70 очков и занимает первое место в турнирной таблице. У «Байера» 56 очков и пятая позиция. В следующем туре «Бавария» примет «Боруссию» из Менхенгладбаха. В этом матче не смогут сыграть из-за перебора желтых карточек Томас Мюллер и Роберт Левандовски. «Байеру» предстоит выездной матч против «Шальке».

Чемпионат Германии. Бундеслига

30-й тур

«Байер» — «Бавария» — 2:4 (1:3)

Голы: Аларио, 9 (1:0). Коман, 27 (1:1). Горецка, 42 (1:2). Гнабри, 45 (1:3). Левандовски, 66 (1:4). Вирц, 89 (2:4).

«Байер»: Храдецки, Драгович, Бендер, Тапсоба, Баумгартлингер (Паулинью, 62), Арангис, Беллараби (Венделл, 46), Амири (Демирбай, 46), Аларио (Фолланд, 76), Бэйли (Вирц, 46), Диаби.

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба, Павар, Киммих, Мюллер, Гнабри (Хави Мартинес, 74), Коман (Перишич, 66), Горецка (Тиагу Алькантара, 74), Дэйвис (Эрнандез, 85), Левандовски.

Предупреждения: Коман, 8. Амири, 30. Левандовски, 32. Беллараби, 35. Мюллер, 40. Драгович, 74.

Судья: Грефе.

6 июня. Леверкузен. Стадион «БайАрена».