«Бавария» объявила об уходе Нагельсманна и назначении Тухеля

«Бавария» объявила об уходе главного тренера Юлиана Нагельсманна и назначении Томаса Тухеля.

Контракт с экс-наставником «Челси» будет подписан до лета 2025 года. В понедельник Тухель будет представлен на тренировке мюнхенцев.

Нагельсманн возглавлял «Баварию» с июля 2021 года. Под руководством 35-летнего специалиста мюнхенцы стали чемпионами Германии в сезоне-2021/22 и дважды выиграли Суперкубок страны.

Последним клубом Томаса Тухеля был «Челси». 49-летний специалист был уволен из команды в сентябре 2022 года и с тех пор был безработным.