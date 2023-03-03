«Бавария» объявила о продлении контракта с Шупо-Мотингом
«Бавария» сообщила о новом контракте нападающего Эрика-Максима Шупо-Мотинга.
Соглашение 33-летнего форварда с мюнхенским клубом рассчитано до июня 2024 года.
В этом сезоне Шупо-Мотинг провел 24 матча за «Баварию» во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Сообщалось, что зарплата игрока будет вдвое увеличена по новому контракту.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|22
|13
|7
|2
|64-21
|46
|
2
|Боруссия Д
|22
|15
|1
|6
|45-27
|46
|
3
|Унион Б
|22
|13
|4
|5
|35-27
|43
|
4
|РБ Лейпциг
|22
|12
|6
|4
|45-27
|42
|
5
|Фрайбург
|22
|12
|5
|5
|35-32
|41
|
6
|Айнтрахт Ф
|22
|11
|5
|6
|43-31
|38
|
7
|Вольфсбург
|22
|9
|6
|7
|40-29
|33
|
8
|Майнц
|22
|9
|5
|8
|37-34
|32
|
9
|Вердер
|22
|9
|3
|10
|34-41
|30
|
10
|Боруссия М
|22
|8
|5
|9
|38-39
|29
|
11
|Байер
|22
|8
|4
|10
|36-36
|28
|
12
|Кельн
|22
|6
|8
|8
|32-36
|26
|
13
|Аугсбург
|22
|7
|3
|12
|26-38
|24
|
14
|Герта
|22
|5
|5
|12
|27-40
|20
|
15
|Штутгарт
|22
|4
|7
|11
|27-38
|19
|
16
|Хоффенхайм
|22
|5
|4
|13
|29-41
|19
|
17
|Бохум
|22
|6
|1
|15
|24-54
|19
|
18
|Шальке
|22
|3
|7
|12
|16-42
|16
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.03
|22:30
|
Боруссия Д – РБ Лейпциг
|- : -
|4.03
|17:30
|
Аугсбург – Вердер
|- : -
|4.03
|17:30
|
Боруссия М – Фрайбург
|- : -
|4.03
|17:30
|
Бохум – Шальке
|- : -
|4.03
|17:30
|
Майнц – Хоффенхайм
|- : -
|4.03
|17:30
|
Унион Б – Кельн
|- : -
|4.03
|20:30
|
Штутгарт – Бавария
|- : -
|5.03
|17:30
|
Байер – Герта
|- : -
|5.03
|19:30
|
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|14
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|12
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|8
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|20
|1
|6
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|20
|1
|3
|
|
Антони Лозийя
Бохум
|21
|1
|3
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