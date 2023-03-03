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Сегодня, 19:37

«Бавария» объявила о продлении контракта с Шупо-Мотингом

Виктория Кравченко
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Эрик-Максим Шупо-Мотинг.
Фото Reuters

«Бавария» сообщила о новом контракте нападающего Эрика-Максима Шупо-Мотинга.

Соглашение 33-летнего форварда с мюнхенским клубом рассчитано до июня 2024 года.

В этом сезоне Шупо-Мотинг провел 24 матча за «Баварию» во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Сообщалось, что зарплата игрока будет вдвое увеличена по новому контракту.

Эрик-Максим Шупо-Мотинг
ФК Бавария
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Бундеслига: «Боруссия» Д — «Лейпциг», «Штутгарт» — «Бавария» и другие матчи 23 тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 22 13 7 2 64-21 46
2
 Боруссия Д 22 15 1 6 45-27 46
3
 Унион Б 22 13 4 5 35-27 43
4
 РБ Лейпциг 22 12 6 4 45-27 42
5
 Фрайбург 22 12 5 5 35-32 41
6
 Айнтрахт Ф 22 11 5 6 43-31 38
7
 Вольфсбург 22 9 6 7 40-29 33
8
 Майнц 22 9 5 8 37-34 32
9
 Вердер 22 9 3 10 34-41 30
10
 Боруссия М 22 8 5 9 38-39 29
11
 Байер 22 8 4 10 36-36 28
12
 Кельн 22 6 8 8 32-36 26
13
 Аугсбург 22 7 3 12 26-38 24
14
 Герта 22 5 5 12 27-40 20
15
 Штутгарт 22 4 7 11 27-38 19
16
 Хоффенхайм 22 5 4 13 29-41 19
17
 Бохум 22 6 1 15 24-54 19
18
 Шальке 22 3 7 12 16-42 16
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33 тур
34 тур
3.03 22:30
Боруссия Д – РБ Лейпциг
 - : -
4.03 17:30
Аугсбург – Вердер
 - : -
4.03 17:30
Боруссия М – Фрайбург
 - : -
4.03 17:30
Бохум – Шальке
 - : -
4.03 17:30
Майнц – Хоффенхайм
 - : -
4.03 17:30
Унион Б – Кельн
 - : -
4.03 20:30
Штутгарт – Бавария
 - : -
5.03 17:30
Байер – Герта
 - : -
5.03 19:30
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
 - : -
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Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 14
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 12
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 8
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 20 1 6
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 20 1 3
Антони Лозийя

Антони Лозийя

Бохум

 21 1 3
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