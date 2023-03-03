«Бавария» объявила о продлении контракта с Шупо-Мотингом

«Бавария» сообщила о новом контракте нападающего Эрика-Максима Шупо-Мотинга.

Соглашение 33-летнего форварда с мюнхенским клубом рассчитано до июня 2024 года.

В этом сезоне Шупо-Мотинг провел 24 матча за «Баварию» во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Сообщалось, что зарплата игрока будет вдвое увеличена по новому контракту.