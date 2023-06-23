«Бавария» объявила о переходе Геррейру из дортмундской «Боруссии»

Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру продолжит карьеру в «Баварии», сообщает официальный сайт мюнхенцев.

29-летний португалец подписал с «Баварией» контракт до 2026 года. Он переходит в статусе свободного агента — летом у него истекает соглашение с «Боруссией».

Геррейру выступал за «Боруссию» с 2026 года. Он провел за дортмундцев 224 матча, забил 40 мячей и отдал 50 голевых передач.