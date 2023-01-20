Нападающий бельгийского «Антверпена» перешел в немецкий «Шальке»

Нападающий Михаэль Фрай перешел из бельгийского «Антверпена» в немецкий «Шальке», сообщает официальный сайт клуба из Гельзенкирхена.

Игрок будет выступать за «горняков» на правах аренды до конца текущего сезона, по окончании которого у немцев будет возможность выкупа 28-летнего швейцарца.

Фрай выступал за «Антверпен» с 2021 года, как перешел из турецкого «Фенербахче».

Швейцарский уже выступал в Германии, так как провел год в «Нюрнберге», также по договору аренды, в сезоне-2019/20. Тогда Фрай смог забить пять голов в 32 играх во второй бундеслиге.