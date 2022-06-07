«Бавария» может отозвать предложение для Гнабри по новому контракту

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри отказывается подписывать новый договор с клубом, сообщает Bild.

В мюнхенском клубе обсуждают вариант, при котором предложение о новом контракте будет отозвано. Возможен и вариант, при котором «Бавария» установит для Гнабри дедлайн для ответа.

26-летний немец отклонил первое предложение «Баварии» о новом контракте, а текущее соглашение истекает уже через год.

В сезоне-2021/22 он в 34 матчах бундеслиги забил 14 голов и отдал пять результативных передач.