«Шальке» объявил имя нового главного тренера

«Шальке» 7 июня на официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера. Им стал Франк Крамер, сменивший и. о. главного тренера Майка Бюскенса.

Крамер заключил с клубом из Гельзенкирхена контракт на два года.

По итогам сезона, «Шальке» вернулся в высший дивизион чемпионата Германии из второй бундеслиги.

Гельзенкирхенский клуб является 7-кратным чемпионом Германии и 5-кратным обладателем Кубка страны.