Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 17:53

«Бавария» и «Байер» претендуют на голкипера «Арминии»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Бавария» и «Байер» ведут борьбу за голкипера «Арминии» Штефана Ортегу, сообщает Kicker.

Контракт 29-летнего немца с нынешним клубом истекает летом 2022 года. «Арминия» хочет сохранить основного вратаря, но Ортега пока отказывается продлевать соглашение.

В нынешнем сезоне голкипер провел в бундеслиге 27 матчей, в которых пропустил 40 голов. Шесть раз он оставлял свои ворота в неприкосновенности.

ФК Арминия
ФК Бавария
ФК Байер
0

Читайте также

«Рубин» — «Ростов»: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
«Видимо, на него тоже надавили». Большунов оценил комментарии Клебо в адрес российских лыжников
Гурцкая: «Сборная нужна, чтобы стимулировать игроков, даже для товарищеских матчей»
Геймеры из России создали петицию с требованием разблокировать PS Store
Как быстро сесть на шпагат? Советы и эффективные упражнения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бавария» может купить Гави у «Барселоны» за 50 миллионов евро
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 26 19 3 4 77-28 60
2
 Боруссия Д 26 18 2 6 67-38 56
3
 РБ Лейпциг 26 13 5 8 57-30 44
4
 Байер 26 13 6 7 64-41 45
5
 Фрайбург 26 12 8 6 43-29 44
6
 Хоффенхайм 26 13 5 8 49-37 44
7
 Майнц 25 10 4 11 36-31 34
8
 Айнтрахт Ф 26 10 7 9 39-38 37
9
 Унион Б 26 10 8 8 33-34 38
10
 Кельн 26 10 9 7 37-39 39
11
 Бохум 26 9 5 12 28-37 32
12
 Вольфсбург 26 9 4 13 29-40 31
13
 Арминия 26 5 10 11 22-34 25
14
 Аугсбург 25 6 8 11 27-41 26
15
 Боруссия М 26 8 6 12 36-51 30
16
 Штутгарт 26 5 8 13 32-48 23
17
 Герта 26 6 5 15 26-60 23
18
 Гр. Фюрт 26 3 5 18 24-70 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.03 17:30
Аугсбург – Майнц
 - : -
12.03 17:30
Унион Б – Штутгарт
 1 : 1
12.03 17:30
Фрайбург – Вольфсбург
 3 : 2
12.03 17:30
Хоффенхайм – Бавария
 1 : 1
12.03 20:30
Боруссия М – Герта
 2 : 0
13.03 17:30
Байер – Кельн
 0 : 1
13.03 19:30
Айнтрахт Ф – Бохум
 2 : 1
13.03 19:30
Боруссия Д – Арминия
 1 : 0
13.03 21:30
Гр. Фюрт – РБ Лейпциг
 1 : 6
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 29
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 9
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 22 2 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 20 1 5
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 22 1 5
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости