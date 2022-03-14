«Бавария» и «Байер» претендуют на голкипера «Арминии»
«Бавария» и «Байер» ведут борьбу за голкипера «Арминии» Штефана Ортегу, сообщает Kicker.
Контракт 29-летнего немца с нынешним клубом истекает летом 2022 года. «Арминия» хочет сохранить основного вратаря, но Ортега пока отказывается продлевать соглашение.
В нынешнем сезоне голкипер провел в бундеслиге 27 матчей, в которых пропустил 40 голов. Шесть раз он оставлял свои ворота в неприкосновенности.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|26
|19
|3
|4
|77-28
|60
|
2
|Боруссия Д
|26
|18
|2
|6
|67-38
|56
|
3
|РБ Лейпциг
|26
|13
|5
|8
|57-30
|44
|
4
|Байер
|26
|13
|6
|7
|64-41
|45
|
5
|Фрайбург
|26
|12
|8
|6
|43-29
|44
|
6
|Хоффенхайм
|26
|13
|5
|8
|49-37
|44
|
7
|Майнц
|25
|10
|4
|11
|36-31
|34
|
8
|Айнтрахт Ф
|26
|10
|7
|9
|39-38
|37
|
9
|Унион Б
|26
|10
|8
|8
|33-34
|38
|
10
|Кельн
|26
|10
|9
|7
|37-39
|39
|
11
|Бохум
|26
|9
|5
|12
|28-37
|32
|
12
|Вольфсбург
|26
|9
|4
|13
|29-40
|31
|
13
|Арминия
|26
|5
|10
|11
|22-34
|25
|
14
|Аугсбург
|25
|6
|8
|11
|27-41
|26
|
15
|Боруссия М
|26
|8
|6
|12
|36-51
|30
|
16
|Штутгарт
|26
|5
|8
|13
|32-48
|23
|
17
|Герта
|26
|6
|5
|15
|26-60
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|26
|3
|5
|18
|24-70
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|12.03
|17:30
|
Аугсбург – Майнц
|- : -
|12.03
|17:30
|
Унион Б – Штутгарт
|1 : 1
|12.03
|17:30
|
Фрайбург – Вольфсбург
|3 : 2
|12.03
|17:30
|
Хоффенхайм – Бавария
|1 : 1
|12.03
|20:30
|
Боруссия М – Герта
|2 : 0
|13.03
|17:30
|
Байер – Кельн
|0 : 1
|13.03
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Бохум
|2 : 1
|13.03
|19:30
|
Боруссия Д – Арминия
|1 : 0
|13.03
|21:30
|
Гр. Фюрт – РБ Лейпциг
|1 : 6
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|29
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|22
|2
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|20
|1
|5
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|22
|1
|5
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