«Бавария» и «Байер» претендуют на голкипера «Арминии»

«Бавария» и «Байер» ведут борьбу за голкипера «Арминии» Штефана Ортегу, сообщает Kicker.

Контракт 29-летнего немца с нынешним клубом истекает летом 2022 года. «Арминия» хочет сохранить основного вратаря, но Ортега пока отказывается продлевать соглашение.

В нынешнем сезоне голкипер провел в бундеслиге 27 матчей, в которых пропустил 40 голов. Шесть раз он оставлял свои ворота в неприкосновенности.