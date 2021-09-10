«Бавария» хочет заполучить 18-летнего Вирца

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц попал в сферу интересов «Баварии». Как сообщает Bild, скауты мюнхенского клуба следят за 18-летним немцем, который в этом месяце дебютировал в главной сборной Германии.

В мае этого года «Байер» подписал новый контракт с полузащитником. Соглашение рассчитано до лета 2026 года.

В прошлом сезоне Вирц провел 38 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 8 голевых передачах.