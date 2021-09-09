Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

Мюллер и Дэйвис вернулись к тренировкам и могут сыграть с «Лейпцигом»

17:45
Теги:

Игроки «Баварии» Томас Мюллер и Альфонсо Дэйвис вернулись к тренировкам, сообщает 9 сентября официальный Twitter клуба. Также опубликовано видео с занятия.

Оба футболиста получили травмы в своих сборных. Мюллер получил мышечное повреждение в расположении сборной Германии. Дэйвис травмировался в матче отборочного турнира ЧМ-2022, в котором он играл за сборную Канады против команды США (1:1). Есть вероятность, что игроки успеют восстановить кондиции перед матчем с «Лейпцигом» в бундеслиге.

Матч «Лейпциг» — «Бавария» состоится 11 сентября. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия закончила групповой этап безжалостным разгромом. Впереди плей-офф, первый соперник — Украина или Сербия
Церемония прощания с Борисом Красновым началась в Москве
Иностранец надругался над девушкой и ограбил ее в Москве
Занималась ли Анастасия Волочкова сексом за деньги
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
0
Офсайд