Мюллер и Дэйвис вернулись к тренировкам и могут сыграть с «Лейпцигом»
17:45
Игроки «Баварии» Томас Мюллер и Альфонсо Дэйвис вернулись к тренировкам, сообщает 9 сентября официальный Twitter клуба. Также опубликовано видео с занятия.
? @AlphonsoDavies is back at training, along with @esmuellert_!— FC Bayern English (@FCBayernEN) September 9, 2021
Welcome back, guys ??#MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/6rBJbm7pPn
Оба футболиста получили травмы в своих сборных. Мюллер получил мышечное повреждение в расположении сборной Германии. Дэйвис травмировался в матче отборочного турнира ЧМ-2022, в котором он играл за сборную Канады против команды США (1:1). Есть вероятность, что игроки успеют восстановить кондиции перед матчем с «Лейпцигом» в бундеслиге.
Матч «Лейпциг» — «Бавария» состоится 11 сентября. Начало — в 19.30 по московскому времени.
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