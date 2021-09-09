Мюллер и Дэйвис вернулись к тренировкам и могут сыграть с «Лейпцигом»

Игроки «Баварии» Томас Мюллер и Альфонсо Дэйвис вернулись к тренировкам, сообщает 9 сентября официальный Twitter клуба. Также опубликовано видео с занятия.

Оба футболиста получили травмы в своих сборных. Мюллер получил мышечное повреждение в расположении сборной Германии. Дэйвис травмировался в матче отборочного турнира ЧМ-2022, в котором он играл за сборную Канады против команды США (1:1). Есть вероятность, что игроки успеют восстановить кондиции перед матчем с «Лейпцигом» в бундеслиге.

Матч «Лейпциг» — «Бавария» состоится 11 сентября. Начало — в 19.30 по московскому времени.