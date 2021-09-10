«Бавария» подписала 16-летнего полузащитника из хорватского «Славена Белупо»

«Бавария» объявила о подписании контракта с полузащитником Ловро Звонареком, который представляет хорватский «Славен Белупо».

16-летний футболист присоединится к мюнхенскому клубу 1 июля 2022 года, с ним подписан долгосрочный контракт.

?? Talented youngster Lovro #Zvonarek will join FC Bayern on 1st July 2022 from Croatian first-division side Slaven Belupo. The 16-year-old attacking midfielder has signed on a long-term deal.



See you soon, Lovro! ?#MiaSanMia pic.twitter.com/NbYRmnNNmE — FC Bayern English (@FCBayernEN) September 10, 2021

Звонарек — воспитанник «Славена Белупо», на его счету 1 гол в 7 матчах за основную команду. Портал Transfermarkt.com оценил сделку по переходу игрока в «Баварию» в 1,8 миллиона евро.