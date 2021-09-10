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«Бавария» подписала 16-летнего полузащитника из хорватского «Славена Белупо»

12:25
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«Бавария» объявила о подписании контракта с полузащитником Ловро Звонареком, который представляет хорватский «Славен Белупо».

16-летний футболист присоединится к мюнхенскому клубу 1 июля 2022 года, с ним подписан долгосрочный контракт.

Звонарек — воспитанник «Славена Белупо», на его счету 1 гол в 7 матчах за основную команду. Портал Transfermarkt.com оценил сделку по переходу игрока в «Баварию» в 1,8 миллиона евро.

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Иван Торопцев все материалы автора

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