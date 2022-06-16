Президент «Реала» оценил возможный трансфер Левандовски

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал, что думает о возможном переходе Роберта Левандовски из «Баварии» в «Барселону».

«Я был бы рад за них. Скорее всего это был бы отличный трансфер», — сказал Перес в эфире программы El Chiringuito.