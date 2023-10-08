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Сегодня, 17:15

«Бавария» — «Фрайбург»: прямая трансляция матча бундеслиги

Матч бундеслиги «Бавария» — «Фрайбург» начнется в 18:30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК &amp;quot;Бавария&amp;quot;.
Фото Reuters

«Бавария» на своем поле в Мюнхене примет «Фрайбург» в матче седьмого тура чемпионата Германии по футболу в воскресенье, 8 октября. Встреча пройдет на стадионе Allianz Arena в Мюнхене, Германия. Начало — в 18:30 по московскому времени.

Германия. Бундеслига 1. 7-й тур
08 окт, 18:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Фрайбург

Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Бавария» — «Фрайбург» можно будет на телеканале «Матч Футбол 3». Прямой эфир начнется в 18.25.

Ключевые события игры чемпионата Германии «Бавария» — «Фрайбург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Последняя очная встреча команд завершилась победой мюнхенского клуба (1:0)

«Бавария» с 14 очками занимает пятое место в турнирной таблице бундеслиги. «Фрайбург» располагается на 10-й строчке с 8 баллами.

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Футбол
ФК Бавария
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«Хоффенхайм» на выезде обыграл «Вердер»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Штутгарт 7 6 0 1 22-8 18
2
 Боруссия Д 7 5 2 0 16-8 17
3
 Байер 6 5 1 0 20-6 16
4
 Хоффенхайм 7 5 0 2 16-11 15
5
 Бавария 6 4 2 0 20-6 14
6
 РБ Лейпциг 7 4 2 1 16-6 14
7
 Вольфсбург 7 4 0 3 10-9 12
8
 Фрайбург 6 3 1 2 7-10 10
9
 Айнтрахт Ф 6 1 4 1 4-5 7
10
 Хайденхайм 6 2 1 3 10-13 7
11
 Дармштадт 7 2 1 4 12-19 7
12
 Боруссия М 7 1 3 3 13-16 6
13
 Унион Б 7 2 0 5 11-14 6
14
 Вердер 7 2 0 5 12-17 6
15
 Аугсбург 7 1 2 4 10-17 5
16
 Бохум 7 0 4 3 5-19 4
17
 Майнц 7 0 2 5 6-19 2
18
 Кельн 6 0 1 5 4-11 1
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31 тур
32 тур
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34 тур
6.10 21:30
Боруссия М – Майнц
 2 : 2
7.10 16:30
Аугсбург – Дармштадт
 1 : 2
7.10 16:30
Боруссия Д – Унион Б
 4 : 2
7.10 16:30
РБ Лейпциг – Бохум
 0 : 0
7.10 16:30
Штутгарт – Вольфсбург
 3 : 1
7.10 19:30
Вердер – Хоффенхайм
 2 : 3
8.10 16:30
Байер – Кельн
 - : -
8.10 18:30
Бавария – Фрайбург
 - : -
8.10 20:30
Айнтрахт Ф – Хайденхайм
 - : -
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Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 13
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 8
Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 7
П
Крис Фюрих

Крис Фюрих

Штутгарт

 5
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 4
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 4
И К Ж
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 3 1 1
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 6 1 1
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 4 1 0
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