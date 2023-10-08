«Бавария» — «Фрайбург»: прямая трансляция матча бундеслиги
«Бавария» на своем поле в Мюнхене примет «Фрайбург» в матче седьмого тура чемпионата Германии по футболу в воскресенье, 8 октября. Встреча пройдет на стадионе Allianz Arena в Мюнхене, Германия. Начало — в 18:30 по московскому времени.
Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Бавария» — «Фрайбург» можно будет на телеканале «Матч Футбол 3». Прямой эфир начнется в 18.25.
Ключевые события игры чемпионата Германии «Бавария» — «Фрайбург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Последняя очная встреча команд завершилась победой мюнхенского клуба (1:0)
«Бавария» с 14 очками занимает пятое место в турнирной таблице бундеслиги. «Фрайбург» располагается на 10-й строчке с 8 баллами.
Чемпионат Германии по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Штутгарт
|7
|6
|0
|1
|22-8
|18
|
2
|Боруссия Д
|7
|5
|2
|0
|16-8
|17
|
3
|Байер
|6
|5
|1
|0
|20-6
|16
|
4
|Хоффенхайм
|7
|5
|0
|2
|16-11
|15
|
5
|Бавария
|6
|4
|2
|0
|20-6
|14
|
6
|РБ Лейпциг
|7
|4
|2
|1
|16-6
|14
|
7
|Вольфсбург
|7
|4
|0
|3
|10-9
|12
|
8
|Фрайбург
|6
|3
|1
|2
|7-10
|10
|
9
|Айнтрахт Ф
|6
|1
|4
|1
|4-5
|7
|
10
|Хайденхайм
|6
|2
|1
|3
|10-13
|7
|
11
|Дармштадт
|7
|2
|1
|4
|12-19
|7
|
12
|Боруссия М
|7
|1
|3
|3
|13-16
|6
|
13
|Унион Б
|7
|2
|0
|5
|11-14
|6
|
14
|Вердер
|7
|2
|0
|5
|12-17
|6
|
15
|Аугсбург
|7
|1
|2
|4
|10-17
|5
|
16
|Бохум
|7
|0
|4
|3
|5-19
|4
|
17
|Майнц
|7
|0
|2
|5
|6-19
|2
|
18
|Кельн
|6
|0
|1
|5
|4-11
|1
|6.10
|21:30
|
Боруссия М – Майнц
|2 : 2
|7.10
|16:30
|
Аугсбург – Дармштадт
|1 : 2
|7.10
|16:30
|
Боруссия Д – Унион Б
|4 : 2
|7.10
|16:30
|
РБ Лейпциг – Бохум
|0 : 0
|7.10
|16:30
|
Штутгарт – Вольфсбург
|3 : 1
|7.10
|19:30
|
Вердер – Хоффенхайм
|2 : 3
|8.10
|16:30
|
Байер – Кельн
|- : -
|8.10
|18:30
|
Бавария – Фрайбург
|- : -
|8.10
|20:30
|
Айнтрахт Ф – Хайденхайм
|- : -
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|13
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|8
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|7
|П
|
|
Крис Фюрих
Штутгарт
|5
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|4
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|6
|1
|1
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|4
|1
|0