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«Бавария» договорилась с «Лейпцигом» о контракте Забитцера

09:27
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«Лейпциг» и «Бавария» обсудили будущее полузащитника Марселя Забитцера и согласовали контракт, сообщает Goal.com.

По данным источника, спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич провел переговоры с агентом футболиста. Пока точной информации о будущем игрока нет, однако стороны планируют договориться в ближайшее время.

Спортивный директор «Лейпцига» Флориан Шольц рассказал, что клуб пока не получал официальных предложений по игроку.

Контракт футболиста истекает летом 2022 года. «Лейпциг» просит за 27-летнего австралийца 15 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en

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Виктория Кравченко все материалы автора

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