«Бавария» договорилась с «Лейпцигом» о контракте Забитцера
09:27
«Лейпциг» и «Бавария» обсудили будущее полузащитника Марселя Забитцера и согласовали контракт, сообщает Goal.com.
По данным источника, спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич провел переговоры с агентом футболиста. Пока точной информации о будущем игрока нет, однако стороны планируют договориться в ближайшее время.
Спортивный директор «Лейпцига» Флориан Шольц рассказал, что клуб пока не получал официальных предложений по игроку.
Контракт футболиста истекает летом 2022 года. «Лейпциг» просит за 27-летнего австралийца 15 миллионов евро.
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