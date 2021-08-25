«Бавария» договорилась с «Лейпцигом» о контракте Забитцера

«Лейпциг» и «Бавария» обсудили будущее полузащитника Марселя Забитцера и согласовали контракт, сообщает Goal.com.

По данным источника, спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич провел переговоры с агентом футболиста. Пока точной информации о будущем игрока нет, однако стороны планируют договориться в ближайшее время.

Спортивный директор «Лейпцига» Флориан Шольц рассказал, что клуб пока не получал официальных предложений по игроку.

Контракт футболиста истекает летом 2022 года. «Лейпциг» просит за 27-летнего австралийца 15 миллионов евро.