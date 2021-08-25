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На домашние матчи «Баварии» разрешено пускать до 25 тысяч зрителей

12:09
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В сезоне-2021/22 на домашние матчи «Баварии» разрешено пускать до 25 тысяч болельщиков, сообщается на официальном сайте мюнхенцев.

По данным источника, правительство Германии пришло к решению, что на данном этапе пандемии коронавируса может быть заполнена половина мест на футбольных стадионах, не более 25 тысяч.

На матч второго тура чемпионата Германии «Бавария» — «Кельн» (3:2) было установлено ограничение — не более 20 тысяч зрителей.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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