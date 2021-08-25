Райола просит для Холанна зарплату в 50 миллионов евро в год

Агент форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна Мино Райола хочет для своего клиента увеличение зарплаты, сообщает Sport Bild.

По данным источника, Райола хочет, чтобы футболист, в случае перехода в новый клуб, зарабатывал 50 миллионов евро в год, а сам агент получил за сделку 40 миллионов евро комиссионных.

В этом сезоне футболист провел за «Боруссию» 4 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Купить 21-летнего норвежца можно 90 миллионов евро.